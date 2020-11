La finale de «  The Undoing  » a Ava DuVernay, Issa Rae et plus encore deviner qui est le tueur

La finale de la minisérie de HBO «The Undoing» diffusée dimanche soir a déclenché une vague de détectives en herbe qui théorisent qui a tué Elena Alves. Parmi ceux impliqués dans le jeu de devinettes whodunit: Ava DuVernay, Issa Rae et Kerry Washington.

Pour ceux qui ne sont pas au courant, « The Undoing » est un thriller psychologique mettant en vedette Nicole Kidman et Hugh Grant dans le rôle de Grace et Jonathan Fraser, un riche couple de Manhattan dont le fils va dans un pensionnat d’élite. Leur vie confortable est brisée lorsque Jonathan est arrêté pour le meurtre d’Elena Alves, qui s’est liée d’amitié – puis a embrassé – Grace au cours de plusieurs rencontres dans le premier épisode.

Alors que le procès pour meurtre de Jonathan se prolonge, tout le monde dans la vie de Grace, y compris elle-même, devient un suspect dans le meurtre. Dans l’épisode de la semaine dernière, Grace est horrifiée de trouver l’arme du crime dans l’étui à violon de son fils.

Lisez aussi: 20 personnages de télévision qui sont revenus d’entre les morts (Photos)

Avec de nombreuses preuves pointant dans plusieurs directions différentes, les fans de la mini-série ont des soupçons différents sur l’identité du meurtrier – et ils se sont réunis sur le compte Twitter de DuVernay pour le découvrir.

«Je pense que c’est le détective Joe Mendoza», a déclaré DuVernay, faisant référence à l’enquêteur principal du meurtre. «J’ai la moindre théorie sur la raison pour laquelle c’est lui que personne autour de moi n’achète. C’est très bien. J’essaie simplement de voir plus Edgar Ramirez.

«Je suis toute oreille ma belle Ava… présentez-moi votre théorie, peut-être que je vais l’acheter» Ramirez a répondu.



Et elle a joyeusement obligé, écrivant: « Ha! Vous n’étiez pas censé voir ça! Ok, c’est parti. Pour moi, c’était la passion quand il a pris la parole. Ça pourrait être rien. Et notre homme Joe Mendoza pourrait bien être un protecteur passionné de la justice et de la vérité. Ou il pourrait être le protecteur d’un… mensonge.

Les réponses au tweet sont remplies de suppositions quant à l’identité du tueur, y compris un de Washington, qui a déclaré que toute sa famille avait commencé à jouer au détective amateur.

Ma mère nous a fait écrire chacun sur un morceau de papier qui nous pensait que le tueur était et l’a enfermé jusqu’à la fin !!!! – Kerry Washington (@kerrywashington) 28 novembre 2020

C’est le fils. – Darnell L. Moore (@Moore_Darnell) 29 novembre 2020

Il est si bon dans ce domaine. Ça pourrait être son personnage. Mais cela semble trop évident. – Ava DuVernay (@ava) 29 novembre 2020

considérant toujours l’ami avocat blond comme suspect… peut-être aussi le professeur de violon ?? – Anna Swartz (@Anna_Snackz) 29 novembre 2020

Hmmmm… Noma @MissDumezweni Je vais toujours avec l’avocat « BFF ». Nous verrons. Mais je suis ici pour plus d’Edgar Ramirez, c’est sûr! 😂✨ – VintageBlackGlamour (@VintageBlkGlam) 29 novembre 2020

Les théories sont devenues si intenses que Kidman elle-même a commencé à répondre à certaines d’entre elles sur Instagram. Bien qu’elle n’ait pas indiqué qui est sur la bonne voie, elle a demandé au rappeur Travis Scott – également fan de la série, qui, selon lui, était le tueur. « Vous, ya des pops, ou les deux, » répondit-il.

Issa Rae, d’autre part, est juste ici pour le drame. «’The Undoing’ est la frénésie de Thanksgiving parfaite. J’adore le désordre blanc », a-t-elle écrit sur Twitter.

«The Undoing» sera diffusé à 21 h sur HBO et sera disponible en streaming sur HBO Max.