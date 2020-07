La finale de «MasterChef 8» balaye avec un incroyable 30,3%, ses meilleures données depuis la première édition

‘MasterChef’ dit au revoir à sa huitième édition. Les poêles de Televisión Española s’éteignirent non sans proclamer Ana vainqueur au préalable. Le talent rassemble 3 083 000 téléspectateurs et une part de 30,3% dans la grande finale, qui est ses meilleures données de la saison. C’est aussi le deuxième meilleure donnée dans une finale du format depuis la première édition, tenue en 2013. Le succès est encore plus grand par rapport aux adieux à la septième édition, qui dépassait à peine deux millions de téléspectateurs et s’élevait à 18,8%.

Audience des finales de «MasterChef»

– Première édition: 5 524 000 et 33,1%

– Deuxième édition: 4 100 000 et 27,1%

– Troisième édition: 3 770 000 et 26,8%

– Quatrième édition: 3 789 000 et 28,4%

– Cinquième édition: 3 260 000 et 26,1%

– Sixième édition: 2 968 000 et 27,7%

– Septième édition: 2 041 000 et 18,8%

– Huitième édition: 3 083 000 et 30,3%

Quant au reste des chaînes, Telecinco reste une deuxième option avec son «cinéma 5 étoiles». « Le nouvel hôtel exotique Marigold » marque à peine 9% et 932 000 téléspectateurs, -1,5 point par rapport à la semaine précédente. Pire chance tourne Antena 3, qui voit comment ‘L’improvisation chute à 5,1%, perdant encore -0,5 dixième cette semaine. Sur laSexta, le film « Constantine » signe 5,6%, devant le premier opus de « En el punto de mira », qui rassemble 506 000 téléspectateurs et une part de 4,2%.

Prime time

‘MasterChef’ augmente de +6,6 pour signer 30,3% à la fin

· Le cinéma Telecinco chute (-1,5) et reste une deuxième option

· ‘Improvisando’ baisse encore de -0,5 dixième et marque 5,1%

Antenne 3

«El Hormiguero stars» «Ernesto Sevilla et Joaquín Reyes»: 1 225 000 et 8,9% Improvisation: 601 000 et 5,1%

Telecinco

«La maison forte: dernière minute»: 1 570 000 et 11,2% « Cinéma 5 étoiles » « Le nouvel hôtel exotique Marigold »: 932 000 et 9%

Le 1

«Masterchef: précédent»: 2 679 000 et 19,2% «Masterchef»: 3 083 000 et 30,3%

le sixième

«L’intermédiaire: le meilleur»: 665 000 et 5,2% « Le blockbuster » « Constantine »: 666 000 et 5,6% Il comprend: – «Publicité» non chevauchante: 499 000 et 4,6%

Quatre

«Premières dates»: 825 000 et 6,2% «Sous les projecteurs» «Poison dans l’alimentation»: 506 000 et 4,2% Il comprend: – «Publicité» non chevauchante: 363 000 et 3,4%

Les deux

«Eco-constructeurs» «Constructions écologiques»: 125 000 et 1,1% «Constructions écologiques» «Écologistes de l’eau»: 239 000 et 2,1% « The Little Murders of Agatha Christie » « Deadly Melody »: 356 000 et 2,6% «Documents tv» «Homothérapie»: 136 000 et 1,2%

Tard dans la nuit

· ‘Nocturnal Animals’ perd -1,7 point en une semaine

· Le film de La 1 monte +2,6 points après ‘MasterChef’

· Les repositionnements de «Sous les projecteurs» s’améliorent légèrement (4,8% et 6,9%)

Antenne 3

Improvisation: 195 000 et 3,3% «Casino en direct»: 58 000 et 2,3%

Telecinco

«Animaux nocturnes»: 264 000 et 6,6%

Quatre

«À l’honneur» «Aliments éloignés»: 306 000 et 4,8% «Sous les projecteurs» «Lactose et gluten et huile de palme»: 191 000 et 6,9%

Le 1

« Cinéma » « Au diable avec David »: 420 000 et 13,4%

le sixième

‘Cinéma’ « La prophétie du jugement dernier »: 194 000 et 3,8%

Les deux

«Génération 2020» «Metropolis»: 28 000 et 0,3% «L’école oubliée»: 22 000 et 0,4% ‘Concerts radio 3’ « Macaco »: 6 000 et 0,2%

Après-midi et après-midi

· «Sauve-moi orange» mène l’entreprise avec 18,4%

· «Servir et protéger» monte au sommet de La 1 (8,8%)

· «Quatre par jour» augmente légèrement à 5,5%

Telecinco

«Save me lemon»: 1 678 000 et 14,1% «Sauvez-moi orange»: 1 807 000 et 18,4% «Sauve-moi la tomate»: 1 656 000 et 17,3% Il comprend: – «Publicité» «non chevauchée»: 1 427 000 et 15%

Le 1

«Marché central»: 912 000 et 7,9% «Servir et protéger»: 974 000 et 8,8% «Acacias 38»: 844 000 et 8,3% «Le chasseur»: 610 000 et 6,5% «Espagne directe»: 453 000 et 5,1% «Ici la terre»: 816 000 et 8,3%

Antenne 3

«Aimer pour toujours»: 1 168 000 et 10,6% «Maintenant je tombe!»: 818 000 et 8,5% «Boom!»: 1 019 000 et 11,5% «Pasapalabra»: 1 463 000 et 15,2%

le sixième

«Zapaando»: 835 000 et 6,9% «More zapaando»: 694 000 et 6,2% «Mieux vaut tard: avance»: 495 000 et 4,6% «Mieux vaut tard»: 676 000 et 7,2%

Quatre

«Tout est un mensonge»: 578 000 et 4,9% «Tout est un mensonge»: 627 000 et 5,7% «Quatre par jour»: 524 000 et 5,5% «Quatre par jour à 20 h»: 423 000 et 4,7% «Le concours de l’année»: 237 000 et 2,3% Il comprend: – «Publicité» non chevauchante: 172 000 et 1,7%

Les deux

«Connaître et gagner»: 733 000 et 6% «Grands documentaires»: 455 000 et 4,2% Il comprend: – «Poisson lion: les nouveaux pirates des Caraïbes»: 458 000 et 4% – «Dauphins, un espion dans le troupeau»: 452 000 et 4,3% «Documenta2»: 245 000 et 2,6% Il comprend: – «Le cerveau avec David Eagle» «qui est aux commandes?»: 245 000 et 2,6% «Escapade italienne de Gino»: 254 000 et 2,8% «Paradis à proximité» «Plugia, le talon de la botte italienne»: 95 000 et 1% «La 2 express»: 105 000 et 1%

Matin

· ‘Le programme d’été’ progresse de +0,4 et arrive en tête avec 16,3%

· Le «miroir public» passe de 15,1% à 13% en une semaine

· 13,8% pour ‘Red hot’, qui perd -0,6 dixième

Telecinco

«Prenez du salami! « Niu York, Niu York »: 23 000 et 4,9% ‘Telecinco Matinal News’: 82 000 et 14,2% ‘Telecinco Matinal News’: 174 000 et 20,6% ‘Telecinco Matinal News’: 254 000 et 18,6% «Le programme d’été»: 559 000 et 16,3% «Il est déjà midi»: 1 229 000 et 13,9%

Antenne 3

«Plus d’un»: 24 000 et 4,5% «Avance du matin»: 93 000 et 9,9% ‘News du matin’: 251 000 et 18,4% «Miroir public»: 327 000 et 13% «Plus de miroir public»: 443 000 et 10,7% «Cuisine ouverte de Karlos Arguiñano» «Truite à la bourrache et sauce aux amandes»: 750 000 et 11,3% «La roulette de la chance»: 1 555 000 et 16,3%

Le 1

'Actualités 24h': 87 000 et 18,7% «Nouvelles du matin»: 178 000 et 20% « Petits déjeuners TVE » « Nicolas sartorius »: 237 000 et 12,2% «Le matin»: 265 000 et 7,4% «Cuisiner au point avec Peña y Tamara» «Riz vert aux asperges et épinards»: 434 000 et 7% «Newsletter territoriale 1»: 509 000 et 6,3% Il comprend: – «Voyage au centre de la télévision»: 7 000 et 0,1% «Tvemos»: 538 000 et 5,3%

Quatre

«Pure four»: 5 000 et 1,1% «Surferos tv»: 10 000 et 1,5% «Mieux appeler Kiko»: 6 000 et 0,6% «Prenez du salami! « Elena et Jaime »: 28 000 et 1,9% «Le coquin»: 55 000 et 2,8% «Le coquin»: 88 000 et 3,3% « Objectif » « Alerte Cobra »: 150 000 et 4,8% ‘Cobra Alert’ « Les parasites »: 210 000 et 5,6% «Vendetta» «Cobra Alert»: 216 000 et 4,5% ‘Cobra Alert’ « Vendetta (2 part »: 302 000 et 4,3% «Le concours de l’année»: 374 000 et 3,6%

le sixième

«Unique»: 5 ​​000 et 1,1% «Unique»: 6 000 et 0,9% «Unique»: 9 000 et 1,1% «Qui vit là-bas?»: 29 000 et 2,4% «Qui vit là-bas?»: 55 000 et 3,1% «Crimes imparfaits»: 99 000 et 3,7% «Red hot: previous»: 345 000 et 9,2% «Red hot»: 847 000 et 13,8%

Les deux

«Page2»: 0,000 et 0,1% «Ingles en tve»: 6 000 et 0,7% « Le grand pacifique » « Comment cela s'est fait »: 18 000 et 1,4% «Quel animal!»: 17 000 et 1% «Débutants en première ligne»: 16 000 et 0,7% «Factomania»: 32 000 et 1,2% «Documenta2»: 63 000 et 2% Il comprend: – «L'immense terre»: 63 000 et 2% « Les premiers hommes » « Afrique »: 76 000 et 2% 'Matinées cinématographiques' « Le coup le plus fabuleux du Far-West »: 192 000 et 3,4% «Marchés, dans le ventre de la ville» «Helsinki»: 188 000 et 1,9% « La fin de l'empire » « Charlemagne, le père de l'Europe »: 248 000 et 2%

Informatif:

‘Antena 3 noticias 1’ est à nouveau l’émission d’actualité la plus regardée de la journée. L’espace hébergé par Sandra Golpe rassemble 2 276 000 téléspectateurs et 18,7% de partdevant «Informativos Telecinco 15:00» (2 013 000 et 16,5%) et «Telediario 1» (1 463 000 et 11,8%). La nuit, Telecinco est aux commandes (1 806 000 et 16,2%), ce qui mène Antena 3 (1 789 000 et 16,1%) et La 1 (1 305 000 et 11,3%).

Le 1

«Journal télévisé 1»: 1 463 000 et 11,8% «Journal télévisé 2»: 1 305 000 et 11,3% Il comprend: – «Temps 2»: 1 904 000 et 15,1%

Antenne 3

«Antena 3 noticias 1»: 2 276 000 et 18,7% «Votre temps avec Roberto Brasero»: 1 052 000 et 8,7% «Antena 3 noticias 2»: 1 789 000 et 16,1%

Telecinco

«Telecinco News 15:00»: 2 013 000 et 16,5% «Telecinco News 21:00»: 1 806 000 et 16,2%

Quatre

«Sports news Four»: 404 000 et 3,3%

le sixième

‘laSexta news 14h’: 1 160 000 et 10,4% «laSexta noticias: jugones»: 679 000 et 5,5% «laSexta noticias 20h»: 795 000 et 8,6% ‘actualités laSexta: spécial’ « Crise de coronavirus »: 573 000 et 5,4%

Chaînes:

Telecinco reste au sommet avec une part moyenne de 14%. La 1, promue par le final ‘MasterChef’, passe à 13,5% de part moyenne ce lundi. Antena 3 ferme le podium avec 10,4%. LaSexta (6,6%), Cuatro (4,7%), FDF (2,9%), Nova (2,9%), Treize (2,5%), Énergie (2,5%), La 2 (2,4%) et Neox (2,1%).