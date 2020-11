La finale de la Free Fire League 2020 Clausura culmine à plus d’un million de téléspectateurs

in

le Feu libre La grande finale de la Ligue 2020 Clausura a réuni 12 des meilleures équipes de la région d’Amérique latine qui se sont disputées six matches pour décider qui serait couronné champion aujourd’hui.

Les enjeux étaient élevés dans cet événement. Outre la cagnotte de 46 500 $ (selon Liquipedia), les finales ont accordé des places de qualification aux 300 000 $ Feu libre Continental Series (FFCS) Americas 2020, qui débutera plus tard ce mois-ci. Les quatre meilleures équipes se sont directement qualifiées pour les Continental Series tandis que les équipes classées de la cinquième à la dixième place se sont qualifiées pour les play-ins.

Pour cette raison, un grand nombre de personnes se sont connectées pour regarder l’événement en ligne. La finale a culminé à plus de 1,2 million de téléspectateurs, selon les graphiques Esports. Ce sommet a été atteint lors du premier match de la finale. L’audience moyenne pour la finale était d’environ 840 000 personnes.

Feu libre n’est pas étranger à un tel nombre de téléspectateurs. L’année dernière, le Feu libre Les World Series 2019 à Rio, au Brésil, ont battu des records et auraient culminé à plus de deux millions de téléspectateurs. L’événement d’une journée au parc olympique de Barra a attiré une audience moyenne de 1,2 million de personnes, selon Esports Charts, en plus des milliers de personnes qui le regardent en direct depuis le stade.

Ignis Esports est devenu le vainqueur du Feu libre Finales de la Ligue 2020 Clausura aujourd’hui avec 125 points. Voici le classement général:

Ignis Esports: 125 points (Série Continental) Arctic Gaming MX: 124 points (Série Continental) Équipe Aze: 122 points (Série continentale) Savage Esports: 110 points (Série continentale) God Esports: 103 points (Play-ins) Équipe Naguara: 100 points (Play-ins) Plan de Dieu: 84 points (Play-ins) Top Hard Esports: 83 points (Play-ins) Malvinas Gaming: 81 points (Play-ins) Esports sauvages: 69 points (Play-ins) Gillette Infinity E: 43 points Jeu furieux: 32 points

le Feu libre La Continental Series 2020 Americas se jouera en ligne les 21 et 28 novembre. Les play-ins auront lieu le 21 novembre et les quatre meilleures équipes se qualifieront pour l’événement principal le 28 novembre.

