La fin du village: ce qui se passe et en quoi cela diffère des attentes

Attention: spoilers pour Le village sont en jeu. Si vous avez en quelque sorte échappé aux spoilers pour ce film de M. Night Shyamalan et que vous voulez le rester, ne nous suivez pas dans les bois.

Il y a un peu plus de 16 ans, M. Night Shyamalan était sur une belle lancée, car sa carrière avait livré trois succès solides dans le monde: Le sixième sens, Incassable, et Panneaux. Contes chargés de terreur de gens surmontant un traumatisme personnel et devenant plus forts qu’ils n’auraient jamais pu l’imaginer, ce trio historique a servi de base à l’ascension fulgurante de l’écrivain / réalisateur dans le firmament hollywoodien. Et puis, le 30 juillet 2004, tout cela a changé quand Le village a vu des critiques, et même des fans, se retourner contre l’auteur en constante progression et ses visions. Une partie du problème était que les gens ne savaient pas quoi penser Le village se terminant, et il y a une très bonne raison à cela.