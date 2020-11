La fin de l’annulation expliquée: le drame de Nicole Kidman se termine avec un bang

Drame brillant en six parties de HBO L’annulation est venu à sa fin fournissant des réponses à certaines questions brûlantes, dont la moindre est de savoir qui a tué Elena Alves (Matilda De Angelis). L’émission s’est cependant terminée en beauté, soulevant d’autres problèmes qui se jouaient en arrière-plan tout au long de la série.

L’annulation a été créé par David E Kelley et est vaguement basé sur le roman de 2014 Vous auriez dû savoir par Jean Hanff Korelitz – Susanne Bier est la directrice de la série. Nicole Kidman joue Grace Fraser, une psychologue clinicienne riche et accomplie, mariée au charmant oncologue Jonathan (Hugh Grant). Mais un soir après une somptueuse collecte de fonds, une belle jeune femme dont l’enfant fréquente la même école que le fils de Grace et de Jonathan, Henry (Noah Jupe), est retrouvée assassinée. Jonathan avait prétendu être parti en voyage de travail, mais soudain, il ne peut plus être contacté – le monde de Grace semble se désagréger rapidement autour d’elle.