La fin de la route – / Film

Peu de gens auraient pu deviner qu’une simple série de récits de voyage de la BBC qui suivait deux comédiens britanniques en train de riffer et de faire des impressions de Michael Caine allait décoller, Voyage les films ont été une partie réconfortante de notre paysage de la culture pop au cours de la dernière décennie. Comme une couverture chaude. Ou un pétoncle bien grillé. Pour 10 ans, Steve Coogan et Rob Brydon ont voyagé à travers l’Europe, se régalant de spécialités locales tout en échangeant des plaisanteries hilarantes et des réflexions pesantes sur la vie et le vieillissement. C’est une formule qui a fonctionné pour les trois derniers films, et quel réalisateur Michael Winterbottom répète à nouveau avec une plus forte dose de mélancolie dans Le voyage en Grèce.

Le voyage en Grèce intervient trois ans après le dernier versement de la franchise, le Le voyage en Espagne, et reprend avec Coogan et Brydon après avoir déjà commencé leur dernier passage au restaurant pour l’Observer, en commençant en Turquie pour recréer le voyage qu’Ulysse a fait dans le poème épique d’Homère. Il y a déjà un air de tournée d’adieu au film, dont Coogan, Brydon et Winterbottom ont confirmé qu’il serait le dernier de la série. Alors que Coogan et Brydon traversent leurs plus grands succès d’impressions – leur morceau préféré des fans Michael Caine se présente pour un flash après avoir apparemment pris sa retraite Le voyage en Espagne – les deux rient plus facilement et plaisantent plus confortablement. Coogan, bien que toujours égoïste et avide de gloire, s’est détendu autour de Brydon, qu’il traite plus comme un ami ennuyeux que comme une nuisance. Et Brydon prend tous les instants épineux de Coogan dans la foulée, après avoir passé la majeure partie de 10 ans à être la cible de ses blagues. Les deux semblent plus à l’aise avec leur sort dans la vie, les deux étant bien de l’autre côté de la cinquantaine et satisfaits de ce qu’ils ont accompli – Brydon avec sa charmante famille et Coogan avec la sienne (comme il le répète souvent) sept BAFTA.

« Je pense qu’en vieillissant, il est inévitable que vous vous répétiez », remarque Brydon dans un méta clin d’œil amusant à la série globale, qui ne réinvente en rien la roue. Le voyage en Grèce est la définition de «si ce n’est pas cassé, ne le répare pas», et en des temps incertains comme ceux-ci, une certitude comme celle-ci est absolument nécessaire. Cooger et Brydon pénètrent dans leurs impressions sans aucun précurseur, passant par leurs plus grands succès de Roger Moore, Woody Allen, Dustin Hoffman, Marlon Brando, Mick Jagger, et plus – avec quelques nouvelles impressions d’Arnold Schwarzenegger, Ray Winstone et Werner Herzog se joignant à la mêlée. Nous n’avons pas besoin d’introduction pour qu’ils se lancent dans un Bond Bond de cinq minutes, car nous l’avons déjà vu et nous ne nous lassons jamais de les regarder essayer de se surpasser.

Mais il y a un courant sous-jacent de mélancolie à Le voyage en Grèce qui se sent beaucoup plus fort que lors de leurs sorties passées. Pour citer un autre film ensoleillé et sinueux où deux personnes ne font que manger et parler en Grèce: «Cet endroit est plein de milliers d’années de mythe et de tragédie, et je pensais que quelque chose de tragique allait se produire.» La comparaison avec le Avant la trilogie est apte – Le voyage La série a été Winterbottom, Coogan et la méditation de Brydon sur le passage du temps, bien qu’une avec quelques autres gags et blagues. Coogan et Brydon utilisent la série pour montrer leurs impressions, mais aussi pour déconstruire la perception de la renommée – Coogan, le plus célèbre des deux, passe les films à chercher plus de renommée tout en obtenant souvent la fin brute de l’affaire en ce qui concerne l’amour et les relations. Brydon a ses propres hauts et bas conjugaux, mais termine souvent les films plus heureux que Coogan.

Les luttes existentielles de Coogan cette fois-ci se présentent sous la forme de son père malade (Richard Clews), qui pend comme un nuage sombre sur la plupart du film. Le fils de Steve, maintenant âgé de 23 ans, Joe (Timothy Leach) appelle Coogan au milieu de son voyage pour l’informer que son père a été emmené à l’hôpital, et Coogan commence à couver plus que d’habitude – ses rêves vivants reconstitués, qui sont un aliment de base divertissant de cette série, prenant la forme de tragédies grecques et de films d’Ingmar Bergman alors qu’il s’inquiète pour la santé de son père. C’est cette morosité ajoutée au film qui brise une partie de la formule de Le voyage en Grèce – tous les autres Voyage les films ont vu Coogan (et une fois, Brydon) avoir des stands d’une nuit avec plusieurs serveuses et hôtesses d’hôtel pendant leurs voyages, mais il retombe au lit avec leur photographe de longue date Yolanda (Marta Barrio) un peu plus avec nostalgie cette fois, leur affaire donné un éclat supplémentaire de romance que nous les voyons s’embrasser (pour la première fois à l’écran!) sous un ciel plein de feux d’artifice.

Winterbottom aborde ce film avec une conscience que c’est la fin de la route pour les comédiens britanniques se chamaillant, offrant des plans drones de balayage des côtes grecques ensoleillées, et des scènes dignes de bave des fruits de mer délicieux dans lesquels Brydon et Coogan creusent. C’est de l’opéra et de la mélancolie, mais avec cet humour ironique que vous connaissez et aimez – un coup de Brydon et Coogan traversant l’océan est une vue majestueuse à vol d’oiseau des deux, comme s’ils pataugeaient dans l’eau . Comme les héros grecs que tous deux imitent, Le voyage en Grèce est une fin douce-amère à l’odyssée de Brydon et Coogan.

/ Classement du film: 8,5 sur 10

