La fille et la nièce de Melani Olivares apparaissent au casting de la huitième édition

Melani Olivares est l’une des concurrentes de la cinquième édition de «MasterChef Celebrity» et cela a dû être une expérience incroyable pour elle. Tant que elle veut que ses proches le vivent aussi et c’est pourquoi elle a accompagné sa fille et sa nièce au casting de la huitième édition de «MasterChef Junior».

La version du talent culinaire de Televisión Española et Shine Iberia parcourt quatre villes de la géographie espagnole à la recherche de nouveaux candidats qui entreront dans les cuisines. Séville, Valence, Barcelone et Madrid sont les villes choisies et c’est précisément dans cette dernière que l’actrice est venue avec ses deux proches entre 8 et 12 ans pour tenter de devenir candidates de la huitième édition.

Une équipe FormulaTV a été présente à ces tests et a vu Olivares avec sa fille et sa nièce, et Esther González, directrice de casting de Shine Iberia, a confirmé cette information. Dans le cas où l’un d’entre eux entre, une réunion émotionnelle pourrait se produire au cas où l’actrice se rendrait en tant qu’invitée dans les cuisines du «Junior» après avoir été candidate au «Celebrity 5».

Liens ‘Junior’ – ‘Célébrité’

Bien que nous ayons déjà vu plusieurs liens familiaux entre les candidats tels que les Chunguitos (frères), Virginia Troconis ou Manuel Díaz El Cordobés (mariage), nous avons également déjà vu quelqu’un dans le ‘Junior’ qui est familier à une certaine ‘Celebrity’. C’était le cas de María Blanco, finaliste de ‘MasterChef Junior 5’, qui est la cousine de Miguel Ángel Muñoz, qui a remporté la première édition VIP. Verrons-nous un lien comme celui-ci avec la fille et / ou la nièce de Melani Olivares?