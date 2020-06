La fille de Wolverine et Elektra : aussi mortelle que ses parents

Rina Logan, la fille que Wolverine a eue avec Elektra, est l’une des plus meurtrières parmi les enfants de Wolverine.

Bien qu’il se considère comme le plus solitaire des X-Men, Logan a connu de nombreuses maîtresses et a eu des enfants qui se dispersent dans les différents univers Marvel. Parmi les progénitures de Logan, on peut compter ses fils mutants Daken et Erista dans l’univers principal de Marvel. Il y a également son clone X-23 et ses enfants dans les univers alternatifs MC2 comme Ultimate, Earth -13729, Mutant X, Earth-295 et Earth69811.

Wolverine

Source : Capture via Instagram

Également connu sous l’appellation Earth-982, l’univers MC2 a donné naissance à de nombreux enfants de superhéros dans la chronologie alternative. Dans cet univers, Wolverine a vécu durant un moment avec Elektra, un autre assassin. Ils ont eu ensemble une fille, Rina Logan, également appelée Wild Thing. Elle est l’un des enfants clés de la chronologie. Vous aurez également la possibilité de rencontrer la fille de Peter Parker et Mary Jane Watson, Spider-Girl et le fils de Juggernaut J2 dans l’univers MC2. Des bandes dessinées comme Spider-Girl, le fils de Juggernaut J2 ainsi que Rina Logan, connue sous l’appellation Wild Thing ont marqué les débuts des titres MC2. Le personnage de Rina se veut être le superhéros de son lycée. Elle a pour mission d’arrêter les démons et de détruire les sentinelles.

Rina, une fille à l’image de ses parents

Dans les bandes dessinées, Rina est la digne fille de Logan et d’Elektra. Elle a hérité des longs cheveux noirs de sa mère et de la coiffure de son père. Elle est vêtue d’un costume marron et jaune comme celui de son père. Ayant comme parents les deux personnages les plus meurtriers de l’univers Marvel, Rina Logan était prédestinée à devenir une dure à cuire. Héritant des caractères des deux héros, elle est devenue une arme dangereuse. Rina Logan, alias Wild Thing, est une experte en arts martiaux comme sa mère. Elle est également dotée des pouvoirs de régénération de son père. Elle a également des griffes qui sont assez différentes de celles de Wolverine.

Les autres enfants de Logan

Logan a eu d’autres enfants dans l’univers MC2, il s’agit entre autres de Hudson Logan, également connu comme Saberclaw. L’identité de sa mère n’est pas connue, mais les pouvoirs de Saberclaw ainsi que son apparence physique ressemblent plus à ceux de son père. À l’inverse de sa demi-sœur Wild Thing, il fait partie des méchants. Membre du groupe Revengers, il combat les Avengers dans les bandes dessinées.

Logan a également eu Jimmy Hudson avec Magda Lensherr dans la bande dessinée Ultimate Universe. Il a aussi eu un enfant appelé Kendall Logan, une fille qu’il a engendrée avec Storm dans Earth-9811. Kendall Logan a un pouvoir de manipulation météorologique comme sa mère et des capacités de guérison comme son père. Sur Terre -13729, Wolverine a également eu une relation avec Mystique donnant ainsi naissance à Raze Darkholme. Ce dernier a décidé de mettre ses pouvoirs de changement de forme et ses griffes d’os au service du mal. Les enfants que Wolverine a eus dans l’univers Marvel sont nombreux.