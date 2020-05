La fille de Dwayne Johnson refuse de croire qu’il est Maui à Moana

Dwayne Johnson a publié des mises à jour régulières sur ses comptes de médias sociaux détaillant sa vie en quarantaine. Une publication particulière sur son compte Instagram a conduit à un résultat hilarant: sa fille de deux ans refuse de croire que son père est en fait la personne qui exprime Maui dans Disney’s Moana à partir de 2016. Il lui parle régulièrement de lui chanter la chanson « You’re Welcome » et de lui expliquer que lui, Dwayne Johnson, est en fait Maui. Elle l’arrête, cependant, et c’est peut-être la chose la plus mignonne que vous verrez jamais. Consultez la publication de son Instagram ci-dessous et essayez de ne pas sourire. « Elle refuse toujours de croire la légende urbaine que son papa est en fait, Maui », écrit Johnson.

Dwayne Johnson était le parfait Maui

Moana est peut-être le meilleur film Disney des 20 dernières années. Cela semble être une déclaration forte, mais regardez les faits: il a un casting de voix incroyable, y compris Jemaine Clement, Rachel House, Temuera Morrison, Nicole Scherzinger, Auli’i Cravalho et bien sûr Dwayne Johnson. Les chansons ont été co-écrites par Mark Mancina et auteur-compositeur-interprète des Tokélaouans Opetaia Foa’iet oh ouais, un mec nommé Lin-Manuel Miranda. Pas seulement « vous êtes les bienvenus », mais toute la musique incroyable du film, certaines des meilleures du catalogue Disney. Les messages du film sur la recherche de votre propre chemin et sur le passé de votre peuple sont plus importants que jamais de nos jours. Le plus: ça a l’air vraiment flippant.

Ce serait super bizarre de découvrir que ton père ou ta mère était une voix dans un film Disney. Même à un si jeune âge, ce serait époustouflant. Que son père soit Dwayne Johnson est cool, pour commencer. Quel enfant chanceux. Accrochez-vous, Dwayne; peut-être que cela ne prendra que 3 000 essais supplémentaires pour lui faire comprendre. La bonne nouvelle est que ce sera super amusant d’essayer.

La fille de Dwayne Johnson refuse de croire qu’il est Maui à Moana est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.