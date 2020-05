La fille au dragon Dragon Amazon Series ne sera pas une suite – / Film

Nous n’avons pas vu le dernier de Lisbeth Salander.

Le pirate informatique expérimenté, mieux connu comme le personnage principal de Steig Larsson La fille au tatouage de dragon romans et les adaptations de films qui vont suivre, fera l’objet d’une série télévisée autonome sur Amazon.

Variety rapporte qu’Amazon développe une série centrée sur Lisbeth Salander, la hackeuse protagoniste du Millénaire livres. Le média dit que ce spectacle « ne sera pas une suite ou une continuation de l’histoire des livres ou des films dans lesquels ils ont été adaptés », mais placera plutôt Salander « dans le monde d’aujourd’hui avec un tout nouveau décor, de nouveaux personnages et un nouvelle histoire. » (L’original Fille avec le tatouage de dragon roman a eu lieu au début des années 2000.)

Andy Harries (La reine, La Couronne, Strike Back, Outlander) et Rob Bullock (The Night Manager, Origine) assurera la production exécutive de la série et Amazon Studios produira avec Sony Pictures Television. Aucun écrivain n’est encore attaché, il est donc difficile de juger comment cette série autonome pourrait se détacher. Mais pour moi, c’est un signe prometteur que la décision a été prise de centrer l’émission sur Lisbeth elle-même et de ne pas essayer d’adapter un autre des romans, dont plusieurs ont été écrits par un autre écrivain après la mort de Larsson en 2004. Lisbeth, le monde- Le hacker de classe avec une série d’anges vengeurs en elle, est le grand tirage ici, et il sera intéressant de voir si Harries, Bullock, et l’écrivain éventuel de cette émission peuvent rajeunir l’intérêt du public pour ce personnage après que le dernier film se soit effondré au box-office. (Il suffit de spitballer ici, mais peut-être essayer d’embaucher une écrivaine? Ce personnage a une trame de fond traumatisante qui pourrait facilement être tâtonnée entre de mauvaises mains, et même s’il serait idiot de suggérer qu’il est impossible pour les hommes d’écrire sur l’expérience d’une femme, Je dis simplement que cela ne ferait probablement pas de mal d’avoir une perspective féminine dans les coulisses.)

Le personnage a été joué pour la dernière fois sur grand écran par Claire Foy dans l’adaptation de Fede Álvarez en 2018 de La fille dans la toile d’araignée, qui a coûté 43 millions de dollars à réaliser mais n’a gagné que 35 millions de dollars dans le monde. (Pas génial, Bob.) Auparavant, Lisbeth Salander avait été jouée par Rooney Mara dans l’adaptation de David Fincher en 2011 du premier livre, et, avant cela, par Noomi Rapace dans son rôle de star dans la trilogie du film suédois de 2009. Aucune actrice n’a été spécifiée pour cette itération, bien que des actrices de renom comme Natalie Portman et Alicia Vikander aient déjà auditionné pour le rôle dans des films antérieurs, il semble donc probable que le rôle attirera beaucoup d’attention de la liste A lors de cette tournée.

