La figurine d’action détective pour animaux de compagnie est plus caricaturale que Jim Carrey

Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie a transformé Jim Carrey en une énorme star et a lancé une série de succès au box-office répartis sur quelques années, notamment Le Masque, Dumb & Dumber, Batman Forever, The Cable Guy, et Menteur Menteur. Mais vous ne vous souvenez peut-être pas que l’enquêteur des animaux kooky a également reçu une série animée qui a en quelque sorte duré trois saisons de 1995 à 2000. NECA se souvient, et ils publient une figurine Ace Ventura inspirée de son apparence caricaturale dans cette émission.

NECA Ace Ventura: figurine d’action pour animaux de compagnie

le Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie La figurine fait partie de la nouvelle collection d’objets de collection Toony Classics de NECA, qui a un style similaire à celui des figurines Toony Terrors de NECA qui donnent à certains des slashers et des monstres les plus célèbres de l’horreur une cure de jouvence.

En plus de la version cartoony d’Ace Ventura qui mesure environ six pouces de hauteur, vous obtiendrez également une tête interchangeable avec une expression faciale différente, le copain de singe d’Ace Spike, un grand alligator comme celui dans lequel il a lutté. Ace Ventura: Quand la nature appelle, et ce pigeon qu’il recherchait aussi dans le premier film. Malheureusement, ses fesses ne parlent pas.

Vous pouvez pré-commander le Ace Ventura: Détective pour animaux de compagnie figurine en ce moment pour 19,99 $, et il sera expédié en octobre.

De plus, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a deux autres figurines NECA d’Ace Ventura qui sont beaucoup plus détaillées et inspirées par l’apparence de Jim Carrey dans les films, l’une dans sa garde-robe loufoque normale et l’autre dans son déguisement d’hôpital psychiatrique.

