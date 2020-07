La FIFA envisage une «  conformité stricte  » au plan de lutte contre les virus – Football

Le plan de secours du coronavirus de 1,5 milliard de dollars de la FIFA pour relancer le sport et aider les associations nationales à rester à flot sera assorti de «strictes exigences de conformité et d’audit», a déclaré mercredi l’instance dirigeante du football. Le plan de dépenses massif vise à aider le football professionnel masculin et féminin ainsi que le football des jeunes et de la base par le biais de subventions et de prêts.

« Ce plan de secours est un excellent exemple de la solidarité et de l’engagement du football en cette période sans précédent », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. Le règlement établit l’utilisation appropriée des fonds et les conditions de remboursement des prêts sous la supervision d’un comité de pilotage nouvellement créé.

Les 211 associations membres de la FIFA recevront une subvention de 1 million de dollars «pour protéger et relancer le football» et pourront accéder à des prêts sans intérêt pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars. Chaque association membre recevra également une subvention supplémentaire de 500 000 $ pour le soccer féminin.

Chacune des six confédérations de football recevra également une subvention de 2 millions de dollars et aura accès à un prêt pouvant aller jusqu’à 4 millions de dollars.

La FIFA prévoit de rendre tous les fonds disponibles d’ici janvier 2021. Certains fonds seront débloqués ce mois-ci.

Les prêts accordés aux associations membres sont limités à 35% de leurs revenus annuels vérifiés.

La FIFA a déclaré dans un communiqué que les associations «pourront utiliser les fonds pour des activités telles que le redémarrage des compétitions, la mise en œuvre de protocoles de retour au jeu, la participation des équipes nationales aux compétitions, l’embauche et la réembauche du personnel. , l’entretien de l’infrastructure du football, et les frais d’administration générale et de fonctionnement. »

Les candidats doivent déposer des rapports prouvant leurs pertes ou leurs besoins liés à la pandémie et doivent préciser comment ils prévoient d’utiliser les fonds.

Pour les subventions aux femmes, les associations doivent s’engager «à inclure le développement d’une stratégie de football féminin ou l’inclusion d’une stratégie de football féminin avec des détails pertinents dans son plan stratégique».

«Chaque association membre qui demande une subvention pour le football féminin doit ensuite fournir à la FIFA un rapport sur l’utilisation de la subvention pour le football féminin et le respect des engagements respectifs signés et convenus avec la FIFA», indique le règlement.

Le total de 1,5 milliard de dollars se décompose en 885 millions de dollars en subventions et en prêts, et il comprend 617 millions de dollars approuvés plus tôt cette année en injections de liquidités et en soutien supplémentaire aux associations membres.

Partager : Tweet