La Fiat Punto pourrait faire son retour; Espérons aussi en Inde!

Certains derniers rapports suggèrent que Fiat travaille déjà sur la nouvelle génération de Punto qui sera probablement le produit de la fusion entre le Groupe PSA et FCA. Qu’il viendra en Inde, nous ne sommes pas sûrs.

La Fiat Punto était une berline très appréciée en Inde ainsi que sur les marchés internationaux. Il avait de grandes performances dans son segment et sa conception était également très aimable et unique. Fiat a cependant choisi d’arrêter le Punto sur les marchés internationaux en 2018. Il a fonctionné un peu plus longtemps ici en Inde jusqu’à ce qu’il soit arrêté très récemment alors que nous entrions dans l’ère BS6. Cependant, il y a maintenant des rapports qui prétendent que le nom Fiat Punto pourrait être relancé à nouveau.

La Fiat Punto pourrait renaître et nous espérons désespérément qu’elle reviendra également en Inde.

Dans un rapport, le directeur général de Fiat Automobiles, Olivier François, a déclaré: «Ce n’est pas un mystère. Ce projet a été reporté en permanence. Maintenant, il est en cours de développement. Mais il serait prématuré de parler de ce modèle. Nous aurons un secteur B[premium hatchback], pour sûr. » C’est certainement une excellente nouvelle et la prochaine génération de la Punto sera alors plus premium qu’au cours de toutes ces années.

Nous pensons que la nouvelle génération de Fiat Punto pourrait être le produit de la fusion à venir entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et Peugeot SA (PSA). Cet accord entre FCA et PSA devrait être finalisé d’ici 2020 lui-même. Le Punto de nouvelle génération pourrait être basé sur la CMP (Common Modular Platform) du groupe PSA, qui est la plus petite plate-forme modulaire de la gamme du groupe. La même plate-forme est également à la base de la nouvelle génération de Peugeot 208 et Opel Corsa.

Cependant, le patron de Fiat n’a pas encore confirmé le nom, vous pourriez donc voir un tout nouveau nom. Il sera cependant plus judicieux si l’entreprise choisit de capitaliser sur la popularité du nom Punto. Il y a cependant de très faibles chances que le Punto revienne en Inde. Ce n’est pas non plus complètement impossible car voici une proposition intéressante à ce sujet.

Le groupe PSA lancera prochainement la marque Citroën en Inde avec le C5 Aircross. Le C5 Aircross devrait également être basé sur la plate-forme CMP en Inde. Quant à FCA, ils n’ont pas non plus complètement bouclé leurs opérations en Inde car la marque Jeep est très bien vivante. Nous voudrions croire que ces conditions favorables signifieront un retour pour le Punto en Inde. Et pourquoi pas, il se souvenait toujours avec émotion dans le cœur des passionnés.