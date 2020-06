La fiancée de Frankenstein redémarre toujours cousue ensemble – / Film

Universal’s Épouse de Frankenstein le redémarrage n’est pas encore complètement mort. À un moment donné, le film était censé faire partie de l’Univers sombre de Universal – mais cette idée a ensuite été repoussée par des villageois brandissant des flambeaux. Maintenant, Universal adopte une approche différente, et bien meilleure, pour faire revivre leurs monstres classiques. Ils ont déjà sorti L’homme invisible avec Blumhouse, et plusieurs autres titres liés aux monstres sont en préparation. Et selon le scénariste David Koepp, Épouse de Frankenstein est l’un d’eux.

À l’époque où l’Univers sombre était encore une chose, Épouse de Frankenstein était censé faire le suivi de Tom Cruise La momie. Bill Condon devait diriger, Javier Bardem devait jouer le rôle principal et David Koepp s’attaquait au scénario. Puis l’univers sombre est tombé en panne, et tout est sorti par la fenêtre. Depuis lors, Universal a réussi à travailler avec Blumhouse sur L’homme invisibleet redémarrages de Le loup garou, Dracula, et plus encore, sont tous en préparation. Et on dirait qu’ils n’ont pas débranché Épouse de Frankenstein à l’instant.

Bien qu’il ne semble pas que Bill Condon et Javier Bardem soient toujours impliqués, David Koepp travaille toujours sur le script. S’entretenant avec Collider, Koepp a déclaré:

«C’est une chose que j’ai faite pendant la quarantaine – j’ai ramené Épouse de Frankenstein dans un endroit où j’ai toujours voulu que ce soit. Universal a été très aimable de me laisser réessayer. Parce qu’ils s’étaient préparés et s’étaient arrêtés dans le fiasco de l’Univers sombre. Eh bien, pas un fiasco, mais déception. J’ai donc une version maintenant et ils ont une version que nous aimons tous vraiment. Je pense qu’ils parlent aux réalisateurs maintenant. «

Koepp a ajouté: «Ce n’est pas le grand gros spectacle de 150 millions de dollars avec des stars de cinéma géantes. Ce n’est pas aussi réduit que Homme invisible mais une chose beaucoup plus raisonnable et faisable, avec, je pense, une idée vraiment cool et c’est tout présent. «

L’original Épouse de Frankenstein est sorti en 1935 et est souvent salué comme l’un des meilleurs films d’horreur jamais réalisés. Après le succès de Frankenstein, le réalisateur James Whale a pu prendre sa suite dans une direction plus étrange, plus drôle et plus campante, résultant en l’une des entrées les plus mémorables de la gamme originale Universal Monsters.

J’aime beaucoup le travail de Koepp – son Remuer des échos est un film fantôme très sous-estimé – donc je suis curieux de voir ce qu’il a en réserve pour la mariée. À un moment donné, Angelina Jolie a été mentionnée comme pouvant jouer dans ce film comme la mariée elle-même. Nous devrons attendre et voir si cela se produit encore maintenant.

