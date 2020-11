La feuille de route de Black Ops Cold War pour la saison 1 promet la carte de Nuketown et Warzone 2V2 Gunfight – .

Call Of Duty Black Ops Cold War est le prochain épisode de la série interminable de tir à la première personne, et de nombreux détails ont été révélés sur l’état de lancement du jeu, comme le fait qu’il comportera au moins huit cartes multijoueurs à la sortie. Cependant, Activision a également partagé la feuille de route pour Call Of Duty Black Ops Cold War Saison 1, et cette feuille de route principalement cryptique promet une carte Nuketown ainsi que 2V2 Gunfight pour Warzone.

Sachez que si vous souhaitez obtenir Call Of Duty Black Ops Cold War sur les consoles de la génération actuelle au lancement avec une mise à niveau gratuite à l’esprit pour PS5 et Xbox Series X à une date ultérieure, vous devrez acheter le bundle Cross-gen plutôt que l’édition standard. L’édition Standard sera jouable sur les systèmes de nouvelle génération via une compatibilité ascendante, mais la version nouvelle génération du jeu offrirait des améliorations, comme en témoigne l’augmentation de la taille du fichier.

Mais, quelle que soit la façon dont vous envisagez d’acheter et le jeu, vous trouverez ci-dessous la feuille de route pour la saison 1 qui promet une carte Nuketown et 2V2 Gunfight pour Warzone.

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bande-annonce de lancement officielle

Call of Duty®: Black Ops Cold War – Bande-annonce de lancement officielle

Feuille de route de Call Of Duty Black Ops Cold War

La feuille de route de Call Of Duty Black Ops Cold War pour la saison 1 est la suivante:

Black Ops Cold War – 24 novembre:

Black Ops Cold War x Warzone – commence le 10 décembre:

Plus de cartes et de modes multijoueurs

2V2 Gunfight revient

Nouvelles armes

Nouveaux modes Zombie

Expérience de Warzone classée

Et beaucoup plus

Comme vous pouvez le constater à partir des listes ci-dessus, la plupart des éléments de la feuille de route de Call Of Duty Black Ops Cold War Saison 1 sont silencieux.

Nous ne savons pas quels seront les nouveaux modes Zombie, armes et cartes et modes multijoueurs supplémentaires, et nous ne savons rien de l’expérience Warzone classée taquine.

Cependant, avec la sortie de Nuketown 84 le 24 novembre et la deuxième partie de la saison débutant le 10 décembre, du contenu supplémentaire sera rapidement ajouté au jeu après sa sortie le 13 novembre.

