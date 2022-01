La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre : Y aura-t-il une saison 2 de la série satirique ?

Créée par Rachel Ramras, Hugh Davidson et Larry Dorf, La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre est une série Netflix de thriller noir parodique qui tourne autour d’Anna Whitaker, une mère en deuil dont la vie s’est arrêtée de manière choquante après la mort horrible de sa fille et la dissolution de son mariage. Autrefois une artiste prometteuse, Anna souffre maintenant d’ombrophobie et passe ses journées à boire du vin, assise près de sa fenêtre et à regarder ses voisins. Les choses commencent à changer pour le mieux lorsqu’un beau veuf vient vivre dans la maison d’en face avec sa fille.

Anna pense alors qu’elle a été témoin d’un meurtre, et sa vie échappe à nouveau à tout contrôle alors qu’elle tente de découvrir la vérité. La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre a suscité une réponse positive de la part des critiques et des fans pour l’humour peu orthodoxe de la série, et les éléments satiriques qui se moquent des thrillers à suspense génériques dont le titre rappelle bien sûr La femme à la fenêtre. Si vous avez déjà regardé la série et que vous voulez savoir s’il y aura une deuxième saison, Betanews vous dit tout.

Date de sortie de la saison 2 de La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre

La saison 1 de La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre a été créée le 28 janvier 2022 sur Netflix. Il comprend huit épisodes d’une durée de 23 à 30 minutes.

Kristen Bell, qui incarne Anna Whitaker dans la série, a affirmé qu’elle avait résisté aux efforts visant à raccourcir le titre, estimant qu’il servait parfaitement l’objectif de faire la satire du genre thriller-fiction. Quant à la saison 2, voici ce que nous savons. Ni les dirigeants de Netflix ni les producteurs de la série n’ont parlé du développement de la deuxième saison. La saison inaugurale se termine sur un cliffhanger, indiquant qu’il pourrait y avoir de futures saisons de la série.

La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre | Bande-annonce VF | Netflix France

La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre a été initialement créée comme une mini-série. Cependant, il existe de nombreux exemples dans l’histoire de la télévision où des mini-séries ont été transformées en spectacles multisaisonniers à part entière. Un exemple récent de cela est The Flight Attendant, qui a également été développé en tant que série limitée mais a été renouvelé pour une deuxième saison en raison de la réponse extrêmement positive du public.

Si cette production Netflix parvient à reproduire le succès d’autres émissions limitées qui se sont prolongées au-delà de la saison prévue, il y a une chance légitime qu’elle soit renouvelée. Si cela se produit dans les prochains mois, attendez-vous à ce que la saison 2 de La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre sorte vers 2023.

Casting de la saison 2 de La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre

Outre Kristen Bell, La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre met en vedette Tom Riley (Neil Coleman), Michael Ealy (Douglas Whitaker), Shelley Hennig (Lisa/Chastity), Samsara Yett (Emma), Christina Anthony (Detective Lane) et Mary Holland (Sloane) dans des rôles clés. Le casting de l’émission comprend également Benjamin Levy Aguilar (Rex), Cameron Britton (Buell), Appy Pratt (Elizabeth), Janina Gavankar (Meredith Coleman) et Glenn Close (femme au siège 2A).

Tom Riley, Shelley Hennig et Samsara Yett n’apparaîtront pas dans la deuxième saison potentielle – car leurs personnages sont morts – sauf peut-être dans des scènes de flashback. Dans la saison inaugurale, les personnages d’Appy Pratt et Janina Gavankar n’apparaissent que dans des scènes de flashback et les hallucinations d’Anna. Si la série est renouvelée, ils pourraient continuer à le faire. Glenn Close apparaîtra probablement en bonne place dans la prochaine saison, même si son personnage est mort. Le reste de la distribution reprendra probablement ses rôles et sera rejoint par d’éventuels nouveaux ajouts.

Intrigue de La Femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre saison 2

Dans la finale de la saison 1, la fille de Neil, Emma, ​​se révèle être une tueuse psychotique qui n’a pas assassiné Lisa / Chastity mais aussi sa propre mère et enseignante. Elle tue son père et essaie d’encadrer Anna pour cela. Cependant, Anna parvient à tuer la jeune fille à temps. Anna et Douglas se réconcilient plus tard et ont un nouveau bébé un an plus tard. Dans les derniers instants, Anna part rendre visite à son amie à New York. Dans l’avion, Anna se rend aux toilettes et pense voir le corps de la femme assise à côté d’elle. Cependant, le membre de l’équipage de cabine lui dit qu’elle est simplement en train d’halluciner.

Dans la nouvelle suite potentielle, le sort de la femme du siège 2A sera révélé, plongeant Anna dans un nouveau mystère. Sloane pourrait la rejoindre dans son aventure cette fois. Nous pouvons probablement nous attendre à ce que le prochain épisode présente des morts et des manigances plus absurdes. Rex pourrait réapparaître dans la saison 2. En ce qui concerne Anna, nous pensons qu’elle continuera à boire et à prendre des pilules ensemble et qu’elle aura du mal à faire la distinction entre réalité et imagination.