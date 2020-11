La FDA approuve l’application Apple Watch qui met fin aux cauchemars

Pour ceux qui ont des cauchemars dus à un trouble de stress post-traumatique (SSPT), l’Apple Watch fonctionnera avec une application qui aide ceux qui souffrent de ce problème. Appelé Nightware, La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a annoncé vendredi que l’application avait été approuvée. Les capteurs de l’Apple Watch surveillent la fréquence cardiaque et les mouvements corporels de l’utilisateur pendant son sommeil et ces données sont envoyées à un serveur où elles sont comparées à un profil de sommeil de base pour l’utilisateur basé sur des algorithmes.

Si Nightware décide que l’utilisateur vit un cauchemar, l’Apple Watch envoie des vibrations pour tenter de perturber le cauchemar qui dérange l’utilisateur. Nightware n’est pas destiné à être un traitement autonome pour les cauchemars liés au SSPT et est censé être utilisé sous la supervision d’un fournisseur de soins de santé. Une prescription est nécessaire pour utiliser l’application car elle n’est tout simplement pas pour tout le monde. Ceux qui agissent pendant des cauchemars en somnambule ou en exécutant des actes de violence ne doivent pas utiliser l’application. Et il existe certaines conditions qui justifient un appel immédiat à un médecin, comme la somnolence diurne. Il est recommandé aux utilisateurs d’appeler un médecin si les cauchemars continuent ou si les vibrations de la montre entraînent des réveils non liés à la veilleuse. Et l’Apple Watch utilisée avec l’application Nightware doit être enfilée tous les soirs avant de se coucher. Il ne doit pas être utilisé en regardant la télévision ou en lisant au lit car cela pourrait entraîner de fausses alertes. De plus, la montre ne doit pas être portée trop étroitement et en cas d’irritation cutanée, l’utilisateur doit cesser immédiatement de l’utiliser.

La FDA a déclaré: «Cet appareil a été étudié dans le cadre d’un essai randomisé contrôlé de 30 jours portant sur 70 patients. Une thérapie factice est un traitement ou une procédure inactive qui vise à imiter le plus fidèlement possible une thérapie dans un essai clinique. Patients. dans le groupe simulé portait l’appareil, mais aucune stimulation vibratoire n’a été fournie. La sécurité a été évaluée à l’aide de mesures validées de la suicidalité et de la somnolence, et aucun changement n’a été observé au cours de l’étude dans les deux groupes. Le sommeil a été évalué avec deux versions de l’échelle Pittsburgh Sleep Quality Index, le questionnaire auto-évalué pour évaluer la qualité du sommeil, y compris une version de cette échelle destinée aux patients souffrant de SSPT. Les groupes simulés et actifs ont montré une amélioration sur les échelles du sommeil, le groupe actif montrant une plus grande amélioration que simulacre. Les preuves ont démontré que les avantages probables l’emportaient sur les risques probables. «

L’Apple Watch a acquis la réputation d’être un appareil qui sauve des vies. Le cardiofréquencemètre de la montre a sauvé plusieurs vies. En règle générale, les utilisateurs reçoivent une notification indiquant que leur fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, ce qui les envoie à l’hôpital. où un médecin découvre un problème qui doit être traité assez rapidement. L’année dernière, Apple a ajouté un électrocardiogramme (électrocardiogramme) à la cinquième série de la smartwatch. Cette fonction surveille le cœur de l’utilisateur à la recherche de rythmes anormaux qui pourraient être le signe d’une fibrillation auriculaire (AFib). Ce dernier peut entraîner des caillots sanguins, des accidents vasculaires cérébraux et une insuffisance cardiaque.

Cette année, la sixième série Apple Watch dispose d’un oxymètre de pouls. À l’aide de capteurs qui mesurent la quantité de lumière réfléchie par les veines du poignet de l’utilisateur, la fonction révèle le pourcentage d’oxygène transporté par les globules rouges des poumons dans le reste du corps. Une lecture normale se situe entre 94% et 100%. En avril, un médecin des urgences a découvert que ceux dont les lectures étaient anormalement basses et qui ne présentaient pas de symptômes graves pourraient être sur le point de contracter le COVID-19. De plus, une personne qui a une lecture de 80% ou moins pourrait être sur le point de souffrir d’un problème cardiaque ou cérébral majeur.