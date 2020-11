La famille royale et le premier ministre dirigeront les commémorations avec un service réduit

Des membres de la famille royale, du gouvernement et des forces armées assistent à un service national de commémoration réduit au cénotaphe de Whitehall, Londres. La reine, le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge sont présents, aux côtés d’environ 150 membres de la Royal Navy, de l’armée et de la Royal Air Force – un nombre considérablement réduit en raison de la pandémie de coronavirus. Le Premier ministre Boris Johnson, le chancelier Rishi Sunak, le ministre de l’Intérieur Priti Patel, le chef du parti travailliste Keir Starmer et le chef des libéraux démocrates Ed Davey sont également présents. Le premier ministre Boris Johnson quitte 10 Downing Street, avant le service du dimanche du Souvenir (Photo: Yui Mok / PA Wire) C’est la première fois que le service, qui implique le dépôt traditionnel de couronnes de pavot en souvenir des soldats tués dans les première et seconde guerres mondiales, et les conflits ultérieurs, ne seront pas ouverts au public car il ne serait pas possible de rester socialement distancé. Environ 10000 personnes se rassemblent normalement pour la cérémonie à Londres, a déclaré la BBC.Différentes façons de se souvenir Au lieu de se rassembler dans la foule, l’organisme de bienfaisance des vétérans, la Royal British Legion, a encouragé le public à participer au Dimanche du Souvenir de chez lui, observant les deux minutes de silence à 11h à leur porte. Les gens utilisent les médias sociaux pour partager leur histoire familiale et commémorer les soldats tombés au combat avec le hashtag # WeWillRememberThem. Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré: «Bien que le service de cette année soit un peu différent de la normale, je veux encourager tout le monde à s’impliquer de chez eux – regardez sur votre téléviseur, recherchez votre histoire familiale – mais surtout, protégez-vous. » Si vous ne pouvez pas participer aux services et événements du Souvenir aujourd’hui, vous pouvez toujours honorer le service et le sacrifice de tous ceux qui ont servi dans nos forces armées. Rejoignez la nation en souvenir et observez le silence de deux minutes depuis votre porte à 11h ➡️ https://t.co/snX681GqAV pic.twitter.com/OTmQ9oEGoD— Royal British Legion (@PoppyLegion) 8 novembre 2020 que de petits événements locaux dans les monuments aux morts publics à travers le pays peuvent avoir lieu à l’extérieur et avec des mesures de distanciation sociale en place. Bien que les règles stipulent que la participation doit être réduite au minimum, en se concentrant sur les anciens combattants, les chefs religieux et les membres des forces armées qui souhaitent déposer des couronnes. Les membres du public qui assistent en tant que spectateurs ne peuvent accompagner que les membres de leur foyer ou soutenir la bulle et ne pas en rencontrer d’autres. Le gouvernement britannique a demandé aux membres du public de présenter leurs respects depuis le seuil de leur domicile. (Photo: Huw Fairclough / Getty) Au Pays de Galles, les événements jusqu’à 30 personnes sont autorisés, à condition que les gens se tiennent à l’écart, bien que les défilés ne soient pas autorisés. L’Écosse a annulé des événements debout en plein air dans des mémoriaux dans des zones situées sous les niveaux un, deux et trois de Covid, bien que des services à distance puissent toujours avoir lieu dans les églises. À Belfast, le public est également empêché d’assister à l’événement principal à l’hôtel de ville et ne peut assister qu’à des événements plus petits et limités. «Bataille contre le virus» Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré dans un message vidéo publié en ligne sur Twitter: «Nous nous réunissons chaque novembre pour commémorer les militaires de Grande-Bretagne et du Commonwealth qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. l’adversité, aucun virus ne peut nous empêcher d’honorer leur mémoire, en particulier lorsque nous venons de célébrer le 75e anniversaire de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. »Le chef du parti travailliste Keir Starmer fait référence au travail que l’armée a accompli pour soutenir le système de santé pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, en distribuant des tests. «En ces temps difficiles, chaque fois que nous avons besoin d’inspiration, nous pouvons toujours regarder avec fierté, non seulement nos générations de guerre ou ceux qui servent actuellement notre nation au pays et à l’étranger, mais aussi tous nos militaires qui, tout au long de cette pandémie, ont se tenait aux côtés de nos principaux travailleurs dans la lutte contre ce virus. »

