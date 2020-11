La faillite des cinémas pourrait affecter 70% des petits cinémas – / Film

2020 a été une année difficile pour une myriade de raisons. Mais en tant que site qui garde les yeux sur le domaine du cinéma et de la télévision, il a été particulièrement déchirant de voir l’expérience cinématographique du cinéma s’arrêter brutalement alors que notre gouvernement actuel refuse d’aider avec d’autres plans de relance.

Aujourd’hui, le chef de l’Association nationale des propriétaires de théâtre dit que jusqu’à 70% des cinémas de petite et moyenne taille pourraient finir par faire faillite en Janvier 2021, qui est à seulement deux mois.



«Un pourcentage important de nos membres – probablement environ 70% de nos membres de taille moyenne et petite – sera confronté à une réorganisation en cas de faillite ou à la probabilité de cesser complètement ses activités d’ici janvier», a déclaré le directeur de l’OTAN John Fithian dit Variety (via The Playlist). « Cela suppose que nous ne voyons pas une forte hausse des affaires, mais sur notre trajectoire actuelle, les choses semblent très mauvaises. »

Fithian dit que l’industrie du cinéma ne peut pas attendre que Joe Biden prenne ses fonctions de président des États-Unis. Ils ont besoin d’aide immédiatement, sinon les choses vont commencer à devenir encore plus désastreuses qu’elles ne l’ont été au cours des huit derniers mois. Fithian fait pression pour que le Congrès adopte une loi appelée «Save Our Stages», un effort bipartisan pour envoyer des milliards de dollars aux cinémas et aux salles de concert pour garder leurs portes ouvertes. Mais même si le plan bénéficie du soutien des deux côtés de l’allée, il semble peu probable qu’il soit adopté, car, comme le dit Variety, «Save Our Stages fait partie d’un projet de loi de relance plus vaste, dont les détails sont débattus par les deux parties, qui restent très éloignées.

«… Sans une liste importante de grands films, et avec des gens toujours inquiets à propos du virus, nos revenus ont été décimés», a poursuivi Fithian. «Nous perdons de l’argent en opérant. Et nous avons été complètement fermés pendant de très nombreux mois. C’est la vie ou la mort pour de très nombreuses compagnies théâtrales.

Dans le reste de l’interview, Fithian essaie de faire valoir que les théâtres sont plus sûrs que les restaurants, les églises et les gymnases. Malheureusement, nous n’avons pas de bonnes réponses ici. Nous voulons désespérément que les choses soient suffisamment sûres pour que nous nous sentions tous heureux de retourner au cinéma, mais tant que cela ne se produira pas, il est difficile de blâmer le public américain de ne pas vouloir contracter une maladie imprévisible et potentiellement mortelle juste pour voir un film. dans un théâtre – en particulier avec les cas qui montent en flèche à travers le pays et les mois d’hiver semblent être encore plus meurtriers.

