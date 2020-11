La duchesse d’York s’est sentie blessée par des jibes de «  porc  »

2020-11-11 13:00:05

Sarah, la duchesse d’York a avoué être bouleversée par les jibes de la « duchesse de porc ».

La royale de 61 ans – qui a la princesse Eugénie, 30 ans, et la princesse Béatrice, 32 ans, avec son ex-mari le prince Andrew – a commencé à trop manger après le divorce de ses parents à l’âge de 12 ans.

Elle a partagé: «J’ai commencé à manger confortablement au pensionnat et j’ai accumulé des kilos, seulement pour prendre beaucoup de mal à les perdre – puis je les remettais.

«J’ai trouvé une consolation dans les saucisses et les sandwichs à la mayonnaise aux œufs. C’était un modèle qui a continué dans ma vie d’adulte.

«Quand mon mari était parti en mer, plus je devenais bouleversé par son absence, plus je mangerais et grandirais.

« Mon ami était devenu de la nourriture et chaque fois que les choses devenaient difficiles, je trouvais ma solution. »

La duchesse a admis que ses soucis de poids étaient devenus encore plus prononcés à cause du surnom cruel.

Elle a avoué: « Je ne pouvais pas supporter de me regarder un instant de plus. Heureusement, j’ai réussi à faire quelque chose.

« Au fil des ans, j’ai utilisé divers régimes, y compris le comptage des calories et les régimes cétogènes, pour contrôler mon poids et à un niveau sain. »

La duchesse apporte maintenant son soutien à la nouvelle stratégie du gouvernement britannique contre l’obésité.

Elle dit que la question est devenue particulièrement importante au milieu de la pandémie de coronavirus.

Elle a expliqué dans le journal The Sun: «Le gouvernement a récemment publié une nouvelle stratégie contre l’obésité, exhortant le pays à perdre du poids pour vaincre le coronavirus et protéger le NHS. C’est une campagne que je suis heureuse de soutenir.

«Les niveaux d’obésité au Royaume-Uni sont obstinément élevés.

« Environ 27 pour cent des adultes sont obèses et 35 pour cent sont considérés comme en surpoids. Un enfant sur trois quitte l’école primaire en surpoids ou obèse.

«C’est l’une des plus grandes crises de santé publique auxquelles le pays est confronté, les maladies liées à l’obésité coûtant au NHS 6 milliards de livres par an.

« L’urgence de lutter contre cette bombe à retardement a été soulignée par des preuves du lien avec un risque accru de Covid-19. »

