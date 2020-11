La distribution spéciale de la voix de LEGO Star Wars Holiday: Who’s Voicing Who

Pendant très longtemps, le Star Wars Holiday Special de 1978 a été considéré comme l’un des ajouts les plus étranges et les plus conflictuels à la franchise. Et tandis que le LEGO Star Wars Holiday Special implique de jolis scénarios (Rey voyageant dans le temps, l’empereur Palpatine essayant de changer l’avenir, le groupe Max Rebo), la nouvelle offre Disney + est très amusante à partager avec toute la famille.

C’est en partie grâce à la distribution de voix stellaire, qui comprend quelques retours Guerres des étoiles des grands des principaux films ainsi que des acteurs de la voix qui ont laissé leur empreinte sur diverses séries animées et jeux vidéo issus de la culture pop emblématique. Si vous êtes dans le camp, vous vous demandez qui a exprimé qui tout au long de la LEGO Star Wars Holiday Special et voulez être totalement sûr, vous êtes au bon endroit. Voici le casting de la dernière Lego Star Wars spécial et où vous avez vu, euh, entendu avant.