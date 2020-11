La distribution du projet Adam ajoute Jennifer Garner et Zoe Saldana – / Film

Le projet Adam, un film de voyage dans le temps qui réunit Ryan Reynolds avec Guy gratuit réalisateur Shawn Levy, a ajouté deux nouveaux acteurs. Jennifer Garner est prêt à jouer la mère de Reynolds (avant de faire une double prise de vue, rappelez-vous qu’il s’agit d’un film de voyage dans le temps, avec le personnage principal remontant dans le temps), tandis que Zoe Saldana est prêt à jouer la femme du personnage de Reynolds.

THR rapporte que Jennifer Garner et Zoe Saldana ont rejoint Ryan Reynolds dans Le projet Adam jeter. Dans le film, Reynolds joue «un homme qui doit voyager dans le temps pour obtenir de l’aide de lui-même âgé de 13 ans. Ensemble, ils rencontrent leur défunt père, qui a maintenant le même âge que Reynolds. Garner joue le rôle de la mère de Reynolds, âgée de 13 ans, tandis que Saldana jouera la femme du personnage, un pilote de chasse, de nos jours.

Shawn Levy, qui a dirigé Reynolds dans le prochain Guy gratuit, dirige le film avec un scénario réécrit par Jonathan Tropper. Les versions précédentes du script ont été écrites par Mark Levin, Jennifer Flackett, et TS Nowlin. Netflix a récupéré les droits du film, vous pouvez donc vous attendre à le voir en streaming dans le futur. Cette prémisse – le gars remonte dans le temps et rencontre son père – n’est pas exactement ce que vous appelez «original». Enfer, c’est l’intrigue principale de Retour vers le futur, et était même une sous-intrigue dans Avengers: Fin de partie, avec Tony Stark ayant un moment avec son père chèrement décédé. Mais un manque d’originalité ne signifie pas que Levy et Reynolds ne peuvent pas créer quelque chose de mémorable ici. Étant donné que l’histoire implique que Reynolds remonte dans le temps, je ne suis pas sûr de l’importance du rôle que jouera Saldana, mais je suppose qu’elle ne signerait pas pour un clin d’œil rapide et son rôle vous manquera.

Ce projet existe depuis un certain temps. Le script original de TS Nowlin, qui s’appelait Notre nom est Adam, a fait la liste noire de 2012. Et à un moment donné, Tom Cruise était attaché à la star. Je suppose que lorsque Cruise était attaché, le film était plus de science-fiction pure et simple, et maintenant les réécritures depuis lors ont fait du film plus une comédie pour mieux convenir à Reynolds. Reynolds peut-il faire du drame? Bien sûr, mais il a tendance à se pencher fortement sur le smart-assery ces jours-ci, alors je vais sortir sur une branche ici et suggérer que Le projet Adam aura un penchant humoristique.

En plus de l’actualité du casting, THR rapporte que Le projet Adam «Sera le premier projet de The Group Effort Initiative, un programme autofinancé de diversité et d’inclusion de Reynolds ‘Maximum Effort et de la bannière B for Effort de Blake Lively qui vise à donner aux personnes de couleur, de tous âges, une chance de travailler et d’apprendre sur les productions de l’acteur.

