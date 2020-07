La distribution de «  The Right Stuff  » lance le premier clip de la série spatiale NatGeo et Disney Plus

Un courrier manquant fait presque dérailler l’avenir d’Alan Shepard dans un première scène de l’épisode pilote de «The Right Stuff».

Sorti le samedi 25 juillet dans le cadre d’un panel virtuel San Diego Comic-Con @ Home avec les acteurs et l’équipe de la prochaine série scénarisée de National Geographic, le clip a été mis en place par l’acteur Jake McDorman, qui représente l’astronaute de la vie réelle. qui est devenu le premier Américain à se lancer hors de la Terre.

« Il a failli ne pas avoir sa lettre pour aller dans l’espace, ce qui est une histoire vraie », a déclaré McDorman. « Shepard a commencé à entendre que les gens autour de lui étaient convoqués à Langley [Research Center] et il n’a pas été inclus, et c’était simplement parce que sa lettre s’était perdue. «

« Alors il a eu environ un jour de retard et, euh, a paniqué », a déclaré McDorman.

La scène humoristique dramatise les événements réels qui ont lancé Shepard et six autres pilotes d’essai sélectionnés par la NASA pour devenir les premiers astronautes américains en 1959. « The Right Stuff » suit les voyages du « Original 7 », comme c’était raconté par Tom Wolfe dans son livre de 1979 du même titre.

« Donc, vous avez ces points de vue de tous ces différents astronautes sur ce que sont les » bonnes choses « et le seul dénominateur commun, du mieux que je pourrais mettre ensemble, est cette relation avec la peur », a déclaré McDorman. « La peur est quelque chose qui est une réaction si constante et si familière que ces personnes sont confrontées jour après jour pendant des années, que c’est la capacité de penser clairement, de penser de manière rigide, de penser logiquement en éprouvant des sentiments qui 98% des gens paniquent, et faites-le quand même. «

Quelle est la «bonne chose»?

Les acteurs et l’équipe de la série Disney Plus et National Geographic « The Right Stuff » applaudissent la modératrice et astronaute Mae Jemison, la première femme noire à voler dans l’espace, lors du panel San Diego Comic-Con @ Home le 25 juillet 2020. en haut à gauche en bas à droite: Micah Stock (Deke Slayton), Eric Ladin (Chris Kraft), Mark Lafferty (producteur exécutif), Colin O’Donoghue (Gordon Cooper), James Lafferty (Scott Carpenter), Michael Trotter (Gus Grissom), Jennifer Davisson (producteur exécutif), Aaron Staton (Wally Schirra), Patrick Fischler (Bob Gilruth), Nora Zehetner (Annie Glenn), Patrick Adams (John Glenn), Eloise Mumford (Trudy Cooper), Shannon Lucio (Louise Shepard), Mae Jemison (astronaute) et Jake McDorman (Alan Shepard). (Crédit d’image: Disney Plus)

« Vous l’avez. Vous nous avez dit que vous vous êtes inscrit juste après la tragédie de Challenger et que c’est le » bon truc « , à mon avis », a déclaré McDorman à Mae Jemison, la première femme noire à voler dans l’espace et la modératrice de la bande dessinée de samedi. -Con panneau.

« Qu’est-ce que cela signifie d’avoir les bonnes choses? Qu’est-ce que les bonnes choses? » Jemison a demandé aux acteurs.

« Je pense que la raison pour laquelle cela ne s’appelle pas simplement de la bravoure ou un manque de peur et que c’est quelque chose de si stimulant et difficile à définir est que c’est tellement individuel et que cela peut être quelque chose de différent pour chaque personne sur cette planète », a déclaré Aaron Staton , qui représente l’astronaute Wally Schirra. « Et pour ces gars-là, c’est drôle, parce que, comme je le dis à mes enfants, ce n’est pas courageux de faire des montagnes russes si vous aimez les montagnes russes. Ce n’est pas de la bravoure, c’est autre chose, c’est la recherche de sensations fortes. Ce que les gens l’histoire est faite et les choses pour lesquelles ils se battent ou pour lesquelles ils vainquent la peur sont différentes. Et je pense que c’est le cas pour tout le monde. «

Les «bonnes choses» ne s’appliquent pas uniquement aux hommes, a déclaré Eloise Mumford, qui dépeint Trudy Cooper, un pilote et l’épouse de l’astronaute Gordon Cooper.

« Vous avez peut-être les bonnes choses en vous, mais votre capacité à les montrer au monde peut être limitée », a-t-elle déclaré. « Dans ce cas, beaucoup de femmes qui avaient les ‘bonnes choses’ n’ont pas eu la possibilité de le montrer à qui que ce soit d’autre qu’à elles-mêmes. »

Patrick Adams, qui incarne John Glenn, a déclaré que sa lecture du livre de Wolfe suggérait que les « bonnes choses » avaient peut-être une signification plus profonde.

«Je veux dire, évidemment, c’est une telle réduction de ce qu’il faut pour faire ce que l’une de ces personnes fait, mais je pense aussi qu’il se réfère en quelque sorte aux femmes dans la vie de ces personnes qui ont dû regarder leur mari mourir jour après jour. », a déclaré Adams. « Une si grande partie du livre est le taux de mortalité et d’entendre l’avion s’écraser et d’entendre les sirènes se déclencher et ce qu’il faut pour survivre. »

Trouver les bonnes choses

Alan Shepard (Jake McDorman) court pour assurer sa place dans l’histoire de l’espace dans le premier clip de la série de National Geographic, « The Right Stuff », à venir sur Disney + cet automne. (Crédit d’image: Disney Plus)

En plus de lire le livre de Wolfe , les acteurs ont eu la chance d’approfondir leurs recherches sur les personnages qu’ils représentaient et sur l’histoire du programme spatial.

« Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer quelqu’un pour lequel il y a eu autant d’écrits et il y en a tellement à votre disposition », a déclaré Adams. « Alors j’ai commencé par, évidemment, relire [Wolfe’s] livre puis en passant en revue les quelques livres qu’il [Glenn] écrit ou avait écrit sur lui. «

«Mais ensuite, j’ai découvert les archives de l’État de l’Ohio qui ont été conservées et qu’il [Glenn] a joué un grand rôle dans la création au fil des ans. Et je suis entré en contact avec eux et j’ai réussi à y passer environ 12 heures à parcourir des boîtes de trucs », a-t-il déclaré.

Adams a également encouragé ses camarades de casting à s’engager de la même manière.

« Il a été le premier acteur et à la manière de John Glenn, il a mis en place un hub et nous a tous mis sur une chaîne de courrier électronique où nous pourrions simplement compiler des recherches », a déclaré McDorman.

Tout le monde n’a pas eu le temps aussi facile d’en savoir plus sur son rôle. Patrick Fischler a trouvé difficile d’en savoir plus sur Bob Gilruth, qui dirigeait le Space Task Group chargé de mettre un Américain dans l’espace.

« C’est vraiment difficile de trouver des trucs sur Bob parce que contrairement à tous les gars [the astronauts], il n’a pas écrit de livre et personne n’a écrit de livre sur lui. Il était si privé, n’aimait pas beaucoup parler « , a déclaré Fischler. » J’ai fait une véritable plongée dans la recherche d’informations sur lui et j’ai trouvé dans les archives aériennes et spatiales une interview de 120 pages avec lui de la fin des années soixante-dix, début des années quatre-vingt. «

« En cela, il parle de la difficulté à prendre des décisions et de la façon dont il a personnellement pris toutes les erreurs, tout ce qui est arrivé à ces gars », a déclaré Fischler. «Il avait très peur de tout va mal. Et [when] les choses ont mal tourné, c’était comme perdre un enfant. Il décrit cela. «

le les acteurs ont également trouvé l’inspiration en visitant certains des endroits réels où les astronautes de Mercure avaient autrefois travaillé, y compris la rampe de lancement de Cap Canaveral où ils ont quitté la Terre.

« En tant que fan d’histoire, c’était aussi remarquable pour moi que terrifiant », a déclaré Michael Trotter, qui incarne Gus Grissom. « Certains d’entre nous sont allés sur le tapis où Shepard est monté et Grissom est monté, et je me souviens être juste sous le Redstone [rocket now on display] et tendre le cou pour voir si je pouvais même distinguer la minuscule capsule dans laquelle ces personnes absolument folles entraient volontiers et se faisaient tirer dessus par un missile balistique dans l’espace. «

« S’il y a une représentation physique du défi de taille et de son ampleur, il se tenait juste sur cette plate-forme, regardant cette fusée », a déclaré Trotter. « C’était inestimable en tant qu’acteur. »

« The Right Stuff » de National Geographic devrait être présenté en première cet automne sur le service de streaming Disney +.