La dispute sur la suspension de Jeremy Corbyn n’est pas encore suffisante pour conduire à une guerre civile complète

La dispute autour de la suspension travailliste de l’ancien dirigeant Jeremy Corbyn menace la paix retrouvée dans le parti soigneusement construit dans les premiers mois du règne de Sir Keir Starmer. Des divisions ont commencé à émerger jeudi soir et vendredi alors que la faction de gauche du parti soutenait M. Corbyn, appelant à ce que le whip du parti soit rétabli. Les lignes de bataille ont été tracées alors que les alliés de M. Corbyn ont averti que la décision pourrait Mais, alors que certains militants ont renoncé à leurs adhésions travaillistes et que Momentum a organisé un rassemblement pro-Corbyn, la réaction contre la suspension reste largement atténuée. Les plus proches de M. Corbyn – même M. Corbyn lui-même – militent pour une approche unie de la crise. Certains membres ont annoncé leur intention de quitter le parti en solidarité avec l’ancien dirigeant suspendu Jeremy Corbyn. (Photo: PA) Le chef du puissant syndicat Unite – un important bailleur de fonds du parti – a déclaré que la décision de suspendre M. Corbyn était un «acte grave d’injustice» qui pourrait «créer le chaos» au sein du parti. une scission pourrait mettre en péril toute chance future de succès des élections, ajoutant: «Un parti scindé sera voué à la défaite.» Une poignée d’alliés de haut niveau de M. Corbyn depuis son temps en tant que chef ont également pris sa défense, avec l’ancien chancelier de l’ombre John McDonnell décrivant la suspension comme «profondément erronée» et l’ancienne secrétaire fantôme de l’Intérieur Diane Abbott se déclarant opposée à la décision. J’exhorte tous les membres du parti à rester calmes car c’est la meilleure façon de soutenir Jeremy et les uns les autres. Appelons tous les dirigeants à lever cette suspension. – John McDonnell MP (@johnmcdonnellMP) 29 octobre 2020 Les partis divisés ne gagnent pas les élections. Je m’oppose à la décision de suspendre Jeremy Corbyn du Parti travailliste et travaillerai pour sa réintégration. Pour nous, la lutte contre l’antisémitisme et toutes les formes de racisme est au cœur de la lutte pour un monde meilleur. – Diane Abbott, députée (@HackneyAbbott) 29 octobre 2020 Addy, Zarah Sultana, Claudia Webbe et Nadia Whittome – qui ont tous remporté leurs sièges sous son régime – le soutenant publiquement.Mais, même si les indices de division du parti se sont multipliés et rapides, de nombreux partisans de M. la paix dans le parti va de l’avant. J’ai été en contact avec Jeremy Corbyn pour lui offrir ma solidarité. Je connais Jeremy comme quelqu’un qui se soucie profondément des gens de la classe ouvrière et des groupes marginalisés. J’espère que la situation pourra être rapidement résolue afin que nous puissions nous concentrer sur la mise en œuvre des recommandations du rapport de l’EHRC. pic.twitter.com/bqHelNchjv – Députée Nadia Whittome (@NadiaWhittomeMP) 30 octobre 2020 Solidarité à @jeremycorbyn, un homme gentil, décent et véritablement fondé sur des principes. Il devrait être réintégré immédiatement. – Zarah Sultana MP (@zarahsultana) 29 octobre 2020 Même l’ancien dirigeant lui-même a pris un ton quelque peu consolateur. Malgré le vœu de contester la décision dans un communiqué, M. Corbyn a exhorté les membres à «rester» dans le parti pour combattre les conservateurs et résoudre le problème «à l’amiable». Il semble que, face à une majorité conservatrice au gouvernement et aux nombreuses pressions problèmes qui suscitent une réelle préoccupation pour les électeurs – la crise de l’emploi imminente et les problèmes de santé publique – le parti est plus soucieux de guérir efficacement les divisions et d’aller de l’avant. Cela ne vaut pas la peine de se déchirer pendant des mois et, dans le processus, de donner encore plus aux conservateurs au pouvoir.Pour tous les avertissements lancés sur la résistance au sein du parti, la rébellion semble – à ce stade – être toute la bouche et pas de pantalon.

