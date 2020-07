La disparité des performances entre les modèles internationaux et américains va probablement augmenter avec le Galaxy Note 20

Le Samsung Galaxy S20 alimenté par Exynos 990 a créé un véritable tapage, incitant les fans mécontents à déposer une pétition contre l’entreprise pour qu’elle cesse d’utiliser des puces internes. Samsung a répondu en affirmant que toutes les variantes ont les mêmes performances, bien que les résultats de référence disent le contraire. Jusqu’à maintenant, Qualcomm a annoncé un version actualisée du Snapdragon 865 qui a alimenté le Galaxy S20 et ce sera probablement la force motrice derrière les États-Unis Galaxy Note 20. La variante internationale, en revanche, conservera probablement l’Exynos 990.

Cela a été rapporté par un vénéré Ice Universe et soutenu par les développeurs XDA Max Weinbach qui n’est pas tombé sur une nouvelle puce Samsung dans le firmware dont il dispose.

Peut confirmer. Je n’ai trouvé aucune référence à une nouvelle puce autre que Snapdragon 865+ dans le firmware que j’ai en main. L’Exynos 990 sera utilisé dans les Note 20 et Note 20 Ultra. https://t.co/AGee7eHv8F – Max Weinbach (@MaxWinebach) 11 juillet 2020

Avant cela, la variante internationale du Galaxy Note 20 devait porter la rumeur Exynos 992 SoC. Il a été signalé que la puce serait basée sur le processus de fabrication de 6 nm, ce qui lui aurait donné une longueur d’avance non seulement sur l’Exynos 990, mais également sur le Snapdragon 865 Plus, car il est également construit sur un nœud de 7 nm.

L’Exynos 992 était estimé à 1 à 3% plus rapide que le Snapdragon 865. Le silicium a été pressenti pour entrer en production de masse le mois prochain et bien qu’il soit difficile de commenter les plans supposés de Samsung, une perturbation provoquée par une pandémie aurait pu forcer le chaebol à rester avec l’Exynos 990.

UNE un coup d’œil à la fiche technique suffit pour voir pourquoi le Snapdragon 865 était une meilleure option que l’Exynos 990 pour le Galaxy S20. La puce de Samsung utilise les anciens cœurs CPU Cortex-A76 d’ARM tandis que le Snapdragon 865 est basé sur les cœurs Cortex-A77. Qualcomm a également opté pour le GPU Adreno 650, tandis que l’Exynos 990 est équipé de l’ARM Mali G77 et limite également le GPU plus tôt.

Étant donné que le Snapdragon 865 Plus est une version overclockée du Snapdragon 865, l’écart de performance entre le Galaxy Note 20 alimenté par Exynos et alimenté par Snapdragon sera encore plus important par rapport à la série Galaxy S20.

Et au cas où vous vous demandez, en plus du modèle américain, les versions japonaise, chinoise et sud-coréenne du Galaxy Note 20 auront apparemment le Snapdragon 865 Plus sous le capot, et les variantes européennes comporteront l’Exynos 990.