La directrice de Candyman, Nia DaCosta, partage un court métrage profondément affectant

Candyman réalisateur Nia DaCosta a publié un teaser effrayant pour le film aujourd’hui sur sa page Twitter. Le court métrage a été réalisé avec des marionnettes et utilise le court métrage pour juxtaposer les événements du film avec ce qui se passe dans le monde aujourd’hui. « CANDYMAN, à l’intersection de la violence blanche et de la douleur noire, concerne les martyrs réticents. Les gens qu’ils étaient, les symboles que nous transformons en eux, les monstres qu’on nous dit qu’ils devaient être. » C’est un court métrage saisissant et magnifiquement animé. Vous pouvez le voir ci-dessous.

CANDYMAN, au croisement de la violence blanche et de la douleur noire, parle de martyrs réticents. Les gens qu’ils étaient, les symboles que nous transformons en eux, les monstres qu’on nous dit qu’ils devaient être. pic.twitter.com/MEwwr8umdI – Nia DaCosta (@NiaDaCosta) 17 juin 2020

Candyman frappe cet automne

« Aussi longtemps que les résidents se souviennent, les projets de logement du quartier Cabrini Green de Chicago ont été terrorisés par une histoire de fantôme de bouche-à-oreille sur un tueur surnaturel avec un crochet pour une main, facilement convoqué par ceux qui osent répéter son nom cinq fois Aujourd’hui, une décennie après la démolition de la dernière des tours Cabrini, l’artiste visuel Anthony McCoy (Yahya Abdul-Mateen II; Watchmen, HBO) et sa petite amie, la directrice de la galerie Brianna Cartwright (Teyonah Parris; If Beale Street pourrait parler, la photographie), emménagez dans un loft de luxe à Cabrini, maintenant embourgeoisé au-delà de la reconnaissance et habité par des milléniaux mobiles vers le haut. Avec la carrière de peinture d’Anthony au bord du décrochage, une rencontre fortuite avec un ancien de Cabrini Green ( Colman Domingo; Euphoria, Assassination Nation de HBO) expose Anthony à la nature tragiquement horrible de la véritable histoire derrière Candyman. Soucieux de maintenir son statut dans le monde de l’art de Chicago, Anthony commence à explorer la se macabre détails dans son atelier comme une nouvelle bouffée de peinture, ouvrant inconsciemment la porte à un passé complexe qui dévoile sa propre raison et déclenche une vague de violence terrifiante virale qui le met sur une trajectoire de collision avec le destin. «

Candyman, réalisé par Nia DaCosta et avec Yahya Abdul-Mateen II, Colman Domingo, Teyonah Parris, et Nathan Stewart-Jarrett, ouvrira dans les salles le 25 septembre. Une version d’automne beaucoup plus appropriée que sa date d’été d’origine.

