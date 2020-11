La direction de Disney a parlé à John Boyega des griefs

Quand Guerres des étoiles acteur John Boyega a parlé de son temps à propos de la franchise sur la gestion par Lucasfilm des personnages POC à GQ, un dirigeant de Disney a tendu la main pour avoir une conversation ouverte, honnête et transparente. Promouvoir sa prochaine anthologie Petite hache, l’acteur a parlé de sa récente expérience au Hollywood Reporter. Boyega a joué Finn, un ancien Stormtrooper du Premier Ordre qui trouve son chemin vers un rôle de leadership dans la Résistance. Dans l’article original de GQ, l’acteur a accusé Disney d’avoir soutenu des personnages POC comme Finn, Rose (Kelly Marie Tran), Poe (Oscar Isaac) et Jannah (Naomi Ackie) uniquement pour les réduire dans le film final, La montée de Skywalker (2019).

Le pas de Boyega dans Star Wars

«C’est tellement difficile à manœuvrer», a déclaré Boyega à GQ plus tôt cette année. «Vous vous impliquez dans des projets et vous n’allez pas forcément tout aimer. [But] ce que je dirais à Disney, c’est de ne pas faire ressortir un personnage noir, de les commercialiser pour qu’ils soient beaucoup plus importants dans la franchise qu’ils ne le sont, puis de les pousser sur le côté. Ce n’est pas bon. Je vais le dire tout de suite. « Lors de la description de l’expérience avec le dirigeant de Disney, » il y avait beaucoup d’explications de leur côté sur la manière dont ils voyaient les choses « , a-t-il poursuivi. à quoi ressemblait mon expérience. J’espère que le fait d’être si ouvert avec ma carrière à ce stade aiderait le prochain homme, celui qui veut être l’assistant DOP, celui qui veut devenir producteur. J’espère que la conversation n’est pas un tabou ou un éléphant dans la pièce maintenant parce que quelqu’un vient de le dire. «

Boyega, dans son explication, soutient qu’il n’expose déjà rien qui ne soit déjà connu de tous. « Que veux tu que je dise? » Boyega a alors dit à GQ. « Ce qu’ils veulent que vous disiez, c’est: ‘J’ai aimé en faire partie. C’était une expérience formidable …’ Non, non, non. Je vais accepter cette affaire quand c’est une grande expérience. Ils ont donné toute la nuance à Adam Pilote, toute la nuance de Daisy Ridley. Soyons honnêtes. Daisy le sait. Adam le sait. Tout le monde le sait. Je n’expose rien. » Boyega a pris son expérience et a formé UpperRoom Productions. « Avec ma carrière d’acteur et avec mon privilège acquis, j’essaie simplement de m’en servir pour élargir l’opportunité, tout comme ce que nous avons vécu avec l’arrivée prochaine [on Small Axe] », Dit Boyega. » Nous avons été vraiment choqués d’être entourés d’individus noirs, des gens que je ne verrais jamais autrement sur un plateau de tournage. « Pour en savoir plus sur Petite hache, vous pouvez lire le reste sur THR. L’anthologie cinématographique sera diffusée le 20 novembre sur Amazon Prime Video.

