La diffusion en direct de The Conjuring House vous hantera en mai – / Film

Hé, tu veux passer une semaine dans la vraie maison de La conjuration? Eh bien, maintenant vous pouvez – et vous n’avez même plus à interrompre la quarantaine. Pendant une semaine en mai, The Dark Zone Network met en place un flux en direct 24-7 de la vie réelle Prestidigitation maison, située dans l’état le plus terrifiant des États-Unis – Rhode Island! Le seul inconvénient: il y a un prix – votre âme! Non, je plaisante, ça coûte de l’argent.

Diffusion en direct de The Conjuring House

Vous vous ennuyez à la maison et vous cherchez une évasion (virtuelle)? The Dark Zone veut aider avec une diffusion en direct de la maison hantée (?) De la vie réelle qui a inspiré La conjuration. De 9 mai à 16 mai, l’événement en direct interactif en direct 24h / 24 et 7j / 7 documentera la vie des Heinzens, qui sont les propriétaires actuels de la maison. La maison sera «truquée avec plusieurs caméras afin que le public puisse vivre une expérience complètement immersive». Et ce n’est pas tout. Les Heinzens «mèneront des enquêtes paranormales, des séances, des séances de conseil Ouija et inviteront quelques-uns des sommités les plus connues et respectées de la communauté paranormale à venir à distance et partager leurs expériences les plus effrayantes de la maison.»

Tout cela semble être amusant (effrayant), mais voici le hic: vous devez débourser de l’argent. Pour visionner une session de 24 heures, l’émission coûtera 4,99 $, tandis que 19,99 $ vous donnera un accès complet à toute la semaine. Une «partie du produit» sera reversée à des œuvres caritatives liées à COVID, ce qui est bon à savoir. Et vous pourrez également voir un aperçu en direct gratuit le 8 mai à 20 h 00 HNE. De plus, des billets d’avance à prix réduit seront disponibles le 1er mai. Pourtant, il semble un peu boiteux de devoir payer pour regarder un flux en direct comme celui-ci. Surtout si vous considérez que rien est susceptible de se produire sur le flux – à moins que les gens qui le dirigent aient truqué des effets spéciaux et envisagent de passer devant la caméra avec des draps au-dessus de leur tête.

La conjuration était basé sur l’histoire vraie de la famille Perron, qui a emménagé dans une maison à Harrisville, Rhode Island, et a commencé à vivre une activité paranormale. La famille a emménagé dans la maison à l’hiver 1970 et a déménagé en juin 1980. Bien que le film s’inspire de ces événements réels, il était, bien sûr, fortement romancé.

Pourtant, les Heinzens, qui possèdent maintenant la maison, jurent que des trucs effrayants continuent. En 2019, ils ont déclaré avoir connu «des pas, des coups, [and] des lumières qui clignotent dans les pièces… qui n’ont pas de lumière pour commencer. » Avant que les Heinzens n’achètent la maison, elle appartenait à Norma Sutcliffe, qui a fini par poursuivre Warner Bros.en 2015 après La conjuration transformé la maison en une attraction touristique. L’affaire a été réglée à l’amiable.

Articles sympas du Web: