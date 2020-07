La différence entre la télévision à la demande et la télévision à la carte

– – – – – – Pay-per-view (PPV) et VOD ou vidéo à la demande TV sont d’excellents services à utiliser si vous avez hâte de rendre votre expérience télévisuelle plus excitante. Contrairement au passé, ces deux services nous ont fait sortir de la routine des émissions dans les chaînes. Cependant, si vous essayez toujours de déterminer lequel de ces services utiliser, ce guide peut vous être utile. Un coup d’œil sur l’histoire du PPV et de la VOD Le PPV et les vidéos à la demande offrent une touche d’excitation à la routine habituelle des émissions de télévision diffusées à une heure précise chaque jour. La télévision en circuit fermé était la première forme de PPV. Et il est initialement conçu pour la diffusion d’événements sportifs. Le premier combat à utiliser cette technologie fut Jersey Walcott contre Joe Louis en 1948. L’utilisation de la télévision en circuit fermé a culminé au cours des années 1960 à 1970 au plus fort de la carrière de boxeur de Muhammad Ali. Les services de VOD, quant à eux, ont démarré au début des années 90. La proposition et la recherche soutenant cette technologie ont commencé au Japon en 1986. Et ceci est conçu pour répondre au besoin croissant des gens de flexibilité dans leur expérience visuelle. Comparaison des fonctionnalités PPV et VOD diffèrent à bien des égards, en particulier dans les types de contenu, les méthodes de paiement, la technologie et les options de visualisation qu’ils offrent. Types de contenu La VOD et le PPV proposent également différents types de contenu. Le PPV est parfait si vous recherchez les types de contenu suivants: Événements sportifs (par exemple, boxe, combats MMA, matchs de lutte) Concerts en direct Séminaires en direct, entraînement et conventions Ces événements sont diffusés à la télévision en temps réel. En attendant, un abonnement à la télévision à la demande est un choix judicieux si vous êtes impatient de voir le matériel vidéo suivant: Émissions préenregistrées Films et documentaires Matériel d’apprentissage en ligne Méthode de paiement La télévision à la demande nécessite généralement des paiements mensuels. Certains fournisseurs offrent également une visualisation illimitée de contenu spécifique dans une période définie. Par exemple, certains fournisseurs de services de télévision proposent des versions enregistrées d’émissions en direct et de concerts sous forme de VOD, que les abonnés peuvent revoir dans les 12 ou 24 heures suivant le visionnement initial. Pendant ce temps, le service Pay-Per-View nécessite un paiement unique pour une émission ou un événement qui sera diffusé à la télévision en temps réel. Il n’inclut pas les options de révision. Le fournisseur de services de télévision n’a aucun contrôle sur le calendrier de l’émission. Par conséquent, les téléspectateurs doivent prendre note de l’horaire et être là lorsqu’il est diffusé. Options de visualisation La VOD et la télévision PPV offrent également différentes options de visualisation. Les vidéos à la demande peuvent être visionnées à tout moment pendant un nombre illimité de fois, à condition que le visionnage se déroule dans le délai autorisé du plan d’abonnement. D’autre part, le service PPV n’autorise l’accès au contenu payant qu’à une heure et une durée spécifiques. Technologie La diffusion de vidéos ou d’émissions préenregistrées et en direct nécessite également des technologies différentes de la part des fournisseurs. Dans un abonnement VOD, les vidéos ou contenus doivent être acheminés via un réseau IP. Cette technologie garantit que les utilisateurs pourront afficher un contenu spécifique quand ils le souhaitent. Mais ce n’est pas le cas pour PPV. Dans un service de Pay-Per-View, les émissions en direct sont mises à la disposition des téléspectateurs via les technologies traditionnelles du câble. Le fournisseur a juste besoin de définir un canal spécifique par lequel l’émission sera diffusée et les personnes qui ont accès au contenu. Moyens de maximiser votre abonnement pay-per-view ou à la demande Le pay-per-view et la télévision à la demande sont tous deux des services formidables. Outre leur valeur de divertissement, ces services peuvent également proposer des vidéos ou des émissions avec un contenu informatif. Vous pouvez maximiser votre abonnement aux deux services grâce aux conseils suivants: Au lieu de vous abonner en utilisant votre compte bancaire d’épargne, utilisez un crédit ou un débit spécifiquement pour l’abonnement. Les frais mensuels peuvent drainer un trou dans vos économies si vous oubliez d’annuler votre abonnement. Pensez à partager les frais d’adhésion avec un ami si vous prévoyez de regarder les émissions avec vos amis. Regardez d’abord les horaires des différentes chaînes pour vous assurer que vous obtiendrez un créneau horaire approprié pour votre visionnage. Assurez-vous d’être abonné à un fournisseur de télévision fiable à la carte ou à la demande pour profiter d’un service de qualité supérieure. Avec les services VOD et PPV, votre expérience télévisuelle ne sera plus jamais la même. Tout ce que vous avez à faire est de planifier votre emploi du temps et de profiter du créneau horaire et des vidéos qui vous conviennent. – – –

