La DFB a abandonné le combat pour Jamal Musiala du FC Bayern Munich pour le moment

La DFB a abandonné pour le moment la lutte pour le jeune talent Jamal Musiala du FC Bayern Munich. Le joueur offensif de 17 ans fait actuellement partie de l’équipe britannique des moins de 21 ans pour la première fois et vendredi avant ses débuts. En théorie, il pourrait aussi jouer pour l’Allemagne.

« En raison de son passé à la DFB, nous avons bien sûr traité avec Jamal Musiala et lui avons montré des perspectives à la DFB », a déclaré l’entraîneur-chef junior de la DFB Meikel Schönweit à plusieurs médias. « Cependant, il nous a clairement indiqué qu’il voyait actuellement son avenir dans les équipes nationales anglaises. Nous acceptons cette opinion et lui souhaitons bonne chance dans sa voie sportive. » Musiala pourrait théoriquement changer d’association jusqu’au premier match de compétition pour une équipe nationale senior.

Né à Stuttgart, Musiala a grandi à Fulda, Hesse. Au cours du semestre de sa mère à l’étranger à Southampton, le Southampton FC a pris connaissance de lui. Il a ensuite joué pour Chelsea avant de déménager au Bayern en 2019 (cliquez ici pour un portrait détaillé).

La carrière internationale de Musiala a débuté chez les U15 anglais. À l’automne 2018, il a fait deux matchs pour les U16 allemands puis est revenu dans l’association anglaise. En face de SPOX et Goal déclare Christian Wück, alors entraîneur national allemand des moins de 16 ans: « Bien sûr, nous aurions aimé garder un joueur avec son potentiel avec nous. Mais lui et sa mère ont décidé d’aller en Angleterre parce qu’il connaissait mieux les gens et l’environnement là-bas. . «

Wück se souvient d’un «gars plutôt calme et aussi très réservé» et dit: «Il a des compétences extraordinaires, est incroyablement doué techniquement et a une très bonne orientation sur le terrain. Il a beaucoup de bonnes idées et les compétences pour les mettre en œuvre. «

Musiala fait partie intégrante de l’équipe professionnelle du FC Bayern depuis cette saison. Il a marqué deux buts en dix apparitions en compétition.