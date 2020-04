La deuxième partie de Venom Title taquine une théorie secrète des méchants pour les fans

– Publicité –



La sortie de la vidéo teaser de Venom 2 nous a fait réfléchir et les fans aussi. ils espèrent que Et si Venom laisse faire Carnage est maintenant en fait un méchant bonus secret? Le film de Tom Hardy Marvel, Venom 2 a été retardé, de sorte que les fans ne verront pas à l’écran Eddie Brock affronter finalement Carnage jusqu’en 2021.

Qui est Knull dans Venom 2?

Mais, cependant, le titre « Let There Be Carnage » pourrait même impliquer que Cletus Kasady pourrait ne pas être le grand méchant dans la deuxième partie de Venom après tout. Cette vidéo ne sera pas la vidéo expliquée par Venom 2. Au lieu de cela, nous nous concentrerons davantage sur un ennemi potentiel de Venom pour les futures suites. Maintenant, si vous êtes un fan de bandes dessinées de Marvel, vous connaissez probablement le Dieu des Symbiotes et également le créateur du symbiote Venom, Knull.

– Publicité –

Nous pensons également qu’il pourrait également être le méchant secret auquel le symbiote Venom pourrait être confronté. L’univers cinématographique Marvel peut maintenant être très difficile à comprendre, d’autant plus que plusieurs studios réalisent des films Marvel. Et maintenant, avec les rumeurs entourant si oui ou non un certain web-slinger fera une apparition dans les films de super-héros de Sony comme Morbius et Venom 2.

Apporter le carnage

Spider-Man pourrait également très bien entrer en contact avec le symbiote Venom à l’écran pour la toute première fois depuis Spider-Man 3 en 2007. Alors que les fans et nous attendons avec impatience une bande-annonce de Venom Let There be Carnage, nous prennent également de l’avance sur nous-mêmes. Maintenant, sans remorque Venom 2, tout cela n’est qu’une spéculation amusante pour les fans et nous.

Nous sommes certainement très heureux de voir la bande-annonce de Venom 2 et les symbiotes préférés des fans s’affrontent enfin dans la deuxième partie de Venom. Maintenant, nous espérons que Carnage n’est que le signe avant-coureur d’un univers beaucoup plus grand dans la troisième partie de Venom.

– Publicité –