«  La dernière volonté et le testament de Rosalind Leigh  » est une photo d’horreur bien faite que vous n’avez probablement jamais vue – / Film

(Bienvenue à Le flux de quarantaine, une nouvelle série où l’équipe / Film partage ce qu’elle a regardé lors de la distanciation sociale pendant la pandémie COVID-19.)

Le film: le Dernière volonté et testament de Rosalind Leigh

Où vous pouvez le diffuser: Frémir

Le pitch: Un homme retourne à la maison de sa défunte mère pour commencer à nettoyer l’endroit. Là, il trouve quelque chose de… effrayant.

Pourquoi est-il essentiel de consulter la quarantaine: Les gens savent-ils même que ce film existe? Je n’entends jamais personne en parler, et je n’ai jamais vraiment rencontré quelqu’un qui prétend l’avoir vu. Et pourtant, c’est sacrément efficace, il ne demande qu’à être découvert.

Je ne trouve aucun chiffre budgétaire pour La dernière volonté et le testament de Rosalind Leigh, mais je suis sûr que ça n’a pas coûté cher à faire. Et pourtant… ça a l’air génial. Voici la preuve que vous n’avez pas besoin d’une énorme somme d’argent pour créer un film efficace – vous avez juste besoin d’une bonne idée et de la détermination pour en faire une réalité. Il y a un million de façons dont cela aurait pu devenir un schlock bon marché. Mais ce n’est pas le cas. Cela ressemble et se sent comme la vraie affaire.

Leon (Aaron Poole) est un gars qui a eu une relation pas très bonne avec sa mère, Rosalind Leigh. Maintenant, elle est partie – ou est-ce qu’elle l’est? Alors que Rosalind est décédée, on l’entend encore, sous la forme d’une narration de Vanessa Redgrave. Au début, on dirait que la narration de Redgrave est censée être quelque chose d’écrit avant la mort de son personnage, mais à mesure que le film avance, il commence à sembler que la femme morte réagit aux choses qui se passent actuellement. Effrayant.

Alors que Léon se promène dans la maison de sa mère, il découvre des pièces encombrées et de nombreux accessoires religieux impliquant des anges. Et oh ouais, il découvre aussi une cassette VHS qui contient un enregistrement d’une cérémonie religieuse dans laquelle une statue géante d’un ange tout à coup ouvre les yeux. C’est toutes sortes de dérangements, et bien que de conception simple, la façon dont la scène se déroule est vraiment déconcertante.

La dernière volonté et le testament de Rosalind Leigh est assez simple dans sa conception – Leon ne quitte jamais cette maison. Mais la conception du décor ainsi que l’atmosphère cinématographique générale contribuent grandement à faire fonctionner le film. La maison se sent habitée – et effrayante. Les longues périodes de silence ne sont pas ennuyeuses – elles sont déconcertantes. Nous attendons juste que quelque chose d’effrayant se produise.

Parce qu’il n’y a pas de panique ici. La peur est plutôt construite autour de l’ambiance inquiétante qui hante chaque image, la narration mélancolique et légèrement troublante de Redgrave nous guidant à travers un voyage qui ne demande qu’à être embarqué. Il est temps pour vous de découvrir La dernière volonté et le testament de Rosalind Leigh.

