La dernière vente Sims 4 vous permet d’obtenir tous les DLC pour seulement 352,97 $

Les Sims ont la réputation de proposer un contenu complémentaire complet depuis l’original, et les extensions n’ont fait que devenir plus prolifiques depuis que l’avènement du DLC a permis à EA de vendre encore plus de choses. Une nouvelle vente sur Les Sims 4 et son DLC offre certaines des offres les plus importantes à ce jour – et un rappel brutal du coût total de ces choses, naturellement.

La vente Origin promet des économies allant jusqu’à 85% sur toutes les versions des Sims 4. Collez le tout dans votre panier et vous obtiendrez un coût total de 352,97 $ USD. Cela représente une économie de 316,75 $ sur le coût total non actualisé de 669,72 $. Et oui, j’ai vérifié – il s’agit de chaque pack d’extension, pack de trucs et pack de jeu en dehors du prochain Nifty Knitting Stuff.

Le prix du DLC Les Sims 4 est une blague depuis des lustres, mais c’est vraiment une question de perspective. Par exemple, si vous aviez acheté chaque morceau de contenu téléchargeable à son prix total au cours des six années écoulées depuis le lancement du jeu, vos achats auraient été en moyenne inférieurs à 10 $ par mois, ce qui est raisonnable. Juste, euh … eh bien, j’espère que vous n’essayez pas de rattraper toute l’étendue du DLC maintenant.

En juin, Les Sims 4 ont frappé Steam dans le cadre de l’expansion plus large d’EA sur la plate-forme – bien que, malheureusement, les ventes de Steam n’aient pas encore tout à fait permis au DLC d’impulser les prix d’achat.

Si vous recherchez plus de jeux de bac à sable, vous pouvez suivre ce lien pour une grande liste de grands.

Partager : Tweet