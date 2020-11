La dernière cible de Bruce à Newcastle, Siriki Dembele, a été qualifiée de «  destructrice  » – .

in

Selon The Chronicle, Newcastle United serait intéressé par la signature de l’ailier de Peterborough United, Siriki Dembele.

On prétend que le patron Steve Bruce a été aperçu en train de regarder la victoire 2-0 de Crewe Alexandra contre Peterborough samedi après-midi.

Certains se sont demandé pourquoi Bruce et son fils Alex étaient au match, mais il est maintenant suggéré que Dembele était le joueur sur son radar.

L’attaquant de 24 ans peut jouer à l’avant ou à l’extérieur et a été en superbe forme cette saison avec cinq buts et quatre passes décisives en 10 matchs de Ligue 1.

Né à Londres mais capable de jouer pour l’Écosse et la Côte d’Ivoire, Dembele n’est pas encore un grand nom; on pourrait même dire que son jeune frère Karamoko au Celtic est un plus grand nom!

Dembele peut rappeler à certains fans Allan Saint-Maximin d’un pauvre homme; il est petit, a un rythme fulgurant et est un superbe dribbleur, avec sa supercherie qui rend les défenseurs de la Ligue 1 stupides.

Photo de James Williamson – AMA / Getty Images

Newcastle pourrait maintenant chercher Dembele, qui n’a plus de contrat à la fin de la saison, et les fans pourraient être intéressés par la prise de Darren Ferguson.

Le patron de Peterborough a qualifié Dembele de «absolument brillant» le mois dernier, alors qu’il louait sa capacité «destructrice» plus tôt cette année.

C’est un énorme éloge pour Dembele, qui semble maintenant trop bon pour la Ligue 1 – et pourrait être un diamant à l’état brut pour Newcastle s’ils poursuivent leur décision en janvier.

Photo de MI News / NurPhoto via Getty Images

