La dernière apparition de Jedi Anakin considérée par Rian Johnson – / Film

Star Wars: Les derniers Jedi est de retour dans les nouvelles. Le huitième volet de la saga Skywalker contient quelques nouveaux faits amusants pour vous, dévoilés par nul autre que le scénariste / réalisateur Rian Johnson, qui s’est engagé dans une sorte de questions-réponses informelles sur Twitter à propos de 2017 Guerres des étoiles film. Par Johnson, il a presque inclus une apparition de la figure centrale tragique des préquelles, Anakin Skywalker, mais a décidé de ne pas le faire.

En réponse à une question de fan sur Twitter demandant si j’avais déjà envisagé d’amener le fantôme de la Force d’Anakin Skywalker pour parler à Luke ou à Rey au cours de Star Wars: Les derniers Jedi, Johnson a révélé qu’il avait, en fait, eu.

« Brièvement pour la scène de la combustion des arbres, mais la relation de Luke était avec Vader pas vraiment Anakin, ce qui semblait compliquer les choses plus que ce moment ne le permettait », a répondu le réalisateur. « Yoda s’est senti comme le professeur le plus percutant pour ce moment. »

Johnson a également révélé qu’il avait trouvé le titre Le dernier Jedi lui-même «très tôt dans le processus d’écriture», et que le processus d’écriture du film était fluide, «comme pour tout film que vous ajoutez et changez jusqu’au verrouillage du montage… et de nombreuses scènes ont évolué au cours des répétitions, travailler avec les acteurs. »

Mais la grande révélation, bien sûr, vient du camée Anakin mis au rebut. Quelques Guerres des étoiles Les fans peuvent contester la déclaration de Johnson selon laquelle la relation de Luke était principalement avec Dark Vader, et non avec Anakin Skywalker (et quelques-uns l’ont déjà fait dans ses réponses), mais le raisonnement du cinéaste est solide. Il est vrai que Luke connaissait surtout Anakin sous le nom de Dark Vader, cependant Le retour du Jedi le soutenait comme le seul à pouvoir sentir le bien chez son père. Pourtant, voir le bien dans Anakin ne signifie pas que Luke avait un lien profond avec Anakin, en soi. Mettre en vedette Anakin dans cette scène aurait pu être aussi choquant que Luke voir le fantôme Force du jeune Anakin Skywalker à la fin du remasterisé Le retour du Jedi.

Avoir Yoda dans la scène de la combustion des arbres – ce qui incarne peut-être le plus Le dernier JediSe débarrasser du passé – se sent bien pour tout l’arc de Luke: Yoda était le mentor le plus proche de Luke après Obi-Wan, et il était le dernier Grand Maître de l’Ancien Ordre Jedi. Il semble approprié qu’il soit celui qui encourage Luke à abandonner les anciennes méthodes des Jedi.

