La députée australienne Nicolle Flint qualifie ses vêtements de «  déchets sexistes  » et publie une vidéo portant un sac poubelle

La députée libérale australienne du Sud, Nicolle Flint, répond à ce qu’elle a appelé des «ordures sexistes» écrites à son sujet. Elle a appelé Peter Goers, animateur de Radio ABC et chroniqueur pour le Sunday Mail d’Adélaïde pour une mention particulière. Se rendant sur Twitter, elle lui a donné un pansement au sujet de sa chronique du dimanche qui critiquait les bulletins politiques et en particulier son talent pour «l’auto-promotion». Dans sa pièce, il évoque ses «boucles d’oreilles en perles et son sourire nacré», sa «vaste garde-robe», ses «pantalons qui glacent les chevilles» et ses «talons aiguilles». Il énumère même utilement les différentes couleurs de ses blazers et manteaux «noir, bleu, rose, rouge, beige, vert, blanc, crème, fleuri et deux en gris». Qu’a dit Nicolle dans sa riposte sur Twitter? La lettre d’information i a coupé le bruit que je suis, c’est pourquoi je dénonce les vues stupides de Peter Goers de @ abcadelaide sur mon apparence, publiées dans le @theTiser Sunday Mail d’hier. Il est temps que les femmes de la vie publique soient jugées sur ce qu’elles représentent, pas sur leur apparence. #GarbagelikeGoers pic.twitter.com/tk9DRyM0nN – Nicolle Flint MP (@NicolleFlint) 27 juillet 2020Elle a écrit: «Vous en avez assez des ordures sexistes? Je le suis, c’est pourquoi je dénonce les vues stupides de Peter Goers de @ abcadelaide sur mon apparence, publiées dans le @theTiser Sunday Mail d’hier. «Il est temps que les femmes dans la vie publique soient jugées sur ce qu’elles représentent, pas sur ce à quoi elles ressemblent. #GarbagelikeGoers ». Cela était accompagné d’un film d’une minute.Au début, Mme Flint avait un manteau pour cacher le sac poubelle alors qu’elle commençait à parler de sexisme (Photo: PA) Que se passe-t-il dans le film? Elle continue en révélant le sexisme qu’elle a dû endurer en politique. « J’ai beaucoup enduré en tant que femme en politique », a déclaré le député de Boothby en Australie du Sud aux téléspectateurs. « La police a accusé un vieil homme effrayant de me traquer. Mon bureau de campagne a été vandalisé, me traitant de skank et de prostituée qui facture 60 dollars de l’heure. »En enlevant son manteau noir pour révéler le sac poubelle, Mme Flint poursuit:« Alors, M. Goers, ce que je veux savoir, c’est ce qui devrait une femme en politique porte? Que diriez-vous d’un sac poubelle, pour correspondre à votre vision des ordures? »Comment son retrait s’est-il passé? Il a été chaleureusement accueilli sur les réseaux sociaux, le film ayant été visionné plus de 150 000 fois. travaille dans les médias australiens, qui a répondu à son tweet par: «Une salve d’applaudissements pour l’hon. Membre de Sass. »M. Goers a été approché pour commenter.

