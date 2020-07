La démo Playroom d’Astro présente les fonctionnalités du contrôleur PS5

La salle de jeux d’Astro sera préinstallée sur chaque console PlayStation 5 que Sony vend cette saison des fêtes, et il semble que ce soit un jeu qui tire pleinement parti des capacités uniques du contrôleur DualSense de nouvelle génération. Geoff Keighley, le leader du Summer Game Fest, a eu la chance de jouer avec le pad et le titre gratuit dans le cadre du livestream d’aujourd’hui, et il n’a pas pu s’empêcher de les féliciter.

Dans la démo de gameplay de près de quatre minutes que vous pouvez regarder ci-dessus, Geoff explore divers environnements en tant que Astro Bot et se lève à toutes sortes de méfaits. Les déclencheurs adaptatifs de la PS5 peuvent être utilisés pour juger du poids d’un saut tandis que souffler sur le contrôleur lui-même fera tourner un fan du jeu. Vous pouvez même entendre les pas d’Astro Bot à travers le haut-parleur ainsi que d’autres petits signaux audio. Keighley a mentionné que Astro’s Playroom sera un jeu « de plusieurs heures », il semble donc que nous aurons tous quelque chose à jouer pendant que nous attendons que les plus gros titres PS5 soient téléchargés et installés le jour du lancement.

Allez-vous consulter la salle de jeux d’Astro lorsque vous récupérerez votre propre PS5? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.