La forêt amazonienne du Brésil a été ravagée par la déforestation en 2020, atteignant un sommet en 12 ans, ont révélé des responsables gouvernementaux.La destruction de la plus grande forêt tropicale du monde a augmenté de 9,5% de 2019 à 2,7 millions d’acres (11088 km2), selon les données du Brésil. Agence de recherche spatiale INPE. Dernières nouvelles et analyses du bulletin i Après une période de trois mois où le taux de déforestation a diminué, il a augmenté de 50% en octobre, a indiqué l’INPE. Il a ajouté que le nombre d’incendies au début de cette année avait été sous-estimé en raison de problèmes techniques avec le satellite Nasa qui a enregistré la dévastation.La déforestation monte en flèche L’armée brésilienne a averti que le changement climatique alourdirait le fardeau des forces armées nationales (Photo: NELSON ALMEIDA / AFP) / Getty) La déforestation a explosé depuis que le président Jair Bolsonaro a pris ses fonctions et affaibli les protections environnementales. Il affirme qu’il n’y a pas eu d’incendie dans la forêt amazonienne et a même qualifié les preuves produites par son propre gouvernement de «mensonge», bien qu’il ait envoyé l’armée pour étouffer les flammes à un moment donné. le changement climatique alourdira le fardeau des forces armées nationales et mettra en danger sa sécurité énergétique et hydrique. Lire la suite ‘L’art rupestre m’a donné la chair de poule’: à la découverte de l’archéologie perdue de l’Amazonie La forêt amazonienne est un absorbeur majeur du dioxyde de carbone qui chauffe la planète et sa perte continue menace d’accélérer les catastrophes liées au climat, de l’augmentation des inondations et des tempêtes à provoquer une augmentation Un groupe de hauts responsables militaires a déclaré que la déforestation en Amazonie pourrait modifier les régimes de précipitations au Brésil, affectant les centrales hydroélectriques et l’approvisionnement en eau des grands centres urbains. Environ 63% de l’électricité du pays provient de sources liées à l’eau.Raul Jungmann, ancien ministre de la Défense du Brésil, a déclaré que le pays devait développer l’Amazonie, mais de manière durable pour préserver la forêt et protéger l’approvisionnement en eau. Bolsonaro – Grosses pertes La pire rebuffade du président Jair Bolsonaro s’est produite dans sa ville natale de Rio de Janeiro (Photo: ALAN SANTOS / PRESIDENCE BRÉSILIENNE / AFP / Getty) Le président Jair Bolsonaro a subi de lourdes pertes lors des élections municipales qui viennent de se terminer au Brésil, avec seulement cinq candidats qu’il a soutenu gagner leurs courses et aucun d’entre eux dans des villes clés. La pire rebuffade du président est survenue dans sa ville natale de Rio de Janeiro, où le maire Marcelo Crivella a été battu dimanche lors d’un second tour, perdant face à son prédécesseur de centre droit, Eduardo Pae. Une autre grande défaite est survenue à Fortaleza, la cinquième ville la plus peuplée du Brésil, où le candidat de centre-gauche peu connu Sarto Nogueira a battu Wagner Gomes, le favori de M. Bolsonaro.