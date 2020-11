La défense implacable de l’Angleterre est la clé d’une victoire facile contre l’Irlande

Alors que l’Angleterre a couru à la mi-temps en menant 12-0 contre l’Irlande, le tableau de bord était légèrement trompeur étant donné la vaste domination de l’hôte dans les 40 premières minutes à Twickenham. Cela aurait facilement pu être un avantage de 20 points, telle était la vitesse de ligne implacable de la Rose Rouge, l’exécution du tacle et la compétitivité lors de la panne. Ils ronronnaient avec confiance. Les hommes d’Eddie Jones ont été plus pointus qu’ils ne l’ont été à n’importe quel stade depuis la défaite finale de la Coupe du monde l’an dernier contre l’Afrique du Sud, leur défense tenace prouvant trop pour une équipe irlandaise dépourvue de magie. Faire 246 plaqués en 80 minutes – avec seulement neuf ratés – montre à quel point l’Angleterre est à l’aise avec tout ce qui lui est lancé, un témoignage du travail acharné de John Mitchell. Parmi ces chiffres accrocheurs, le backrow a complété 33% (74) du nombre total de plaqués – un de plus que le total de l’Irlande (73) pour le match. La défense semble être la vraie affaire et les joueurs semblent assumer la responsabilité de conduire leurs propres normes élevées, plutôt que Jones ou Mitchell d’avoir à constamment encourager leurs hommes. C’était une performance disciplinée et puissante, montrant à quel point vous devez être au sommet de votre forme pour défier les hommes de Jones à l’heure actuelle. Ils ont mis la pression sur l’Irlande toute la journée, profitant de leurs inexactitudes à l’alignement ainsi que des imprécisions générales autour du paddock. Voir aussi L'ancienne star de Liverpool Michael Robinson perd une bataille contre le cancer de la peau à l'âge de 61 ans Maro Itoje s’est levé comme un saumon attrapant le ballon toute la journée, réclamant six balles d’alignement et effectuant un vol supplémentaire. Toujours une figure d’autorité, il a réalisé une vingtaine de tacles immenses et a eu le meilleur sur James Ryan tout au long. Derrière la mêlée, les efforts défensifs d’Henry Slade méritent une mention spéciale, mais c’est Johnny May qui a brillé le plus, marquant ses 30e et 31e essais internationaux. Son deuxième essai, en particulier, a été sublime, dépassant le sprint de la défense irlandaise pour atterrir juste avant la mi-temps. Quand 18-0 en fin de match, l’Angleterre a eu la chance de mettre le pied à terre et d’élargir l’écart entre les équipes. Ils ont maintenu la pression sur leurs adversaires mais ont raté une ou deux occasions de marquer faciles. Restant stationnaires, ils ont permis aux visiteurs de se poser pour un score de consolation tardive grâce à Jacob Stockdale. Cependant, même avec une victoire 18-7, le score est trompeur, compte tenu de leur domination globale. Néanmoins, il s’agit d’une nouvelle étape par rapport au triomphe de la semaine précédente. Contre la Géorgie, ils n’ont pas quitté la deuxième vitesse, assurant une confortable victoire 40-0. Dominant devant, ils ont négocié en toute sécurité leur chemin à travers les phases pour marquer six essais. Et après quelques mois difficiles, Jones ne peut qu’être soulagé de voir son équipe se déplacer dans le paddock et enchaîner à nouveau des affichages cohérents. La victoire contre l’Irlande signifie qu’il s’agit de la sixième victoire consécutive de l’Angleterre depuis sa défaite 24-17 contre la France en février. Voir aussi Bronson Xerri et Brad Fittler disent que la consommation de substances est une chose incroyablement stupide à faire Même si la Coupe des Nations d’automne ne rapporte pas de points au classement mondial, c’est toujours un exercice prometteur pour Jones et son équipe d’entraîneurs de tester de nouveaux joueurs et de retrouver ce peu de netteté du match. La Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et la France sont les trois meilleures équipes du monde à l’heure actuelle, chacune jouant une marque de rugby attrayante pour captiver l’imagination des fans au cours d’une année difficile. L’Angleterre, classée au-dessus des All Blacks en deuxième position, joue un rugby plus complet que l’équipe de l’hémisphère sud. Mais jusqu’à ce qu’ils surmontent les équipes de manière plus cohérente, il est difficile de savoir exactement où ils en sont par rapport aux trois vainqueurs de la Coupe du monde. La prochaine étape pour l’Angleterre est un match gagnable contre le Pays de Galles, une équipe qui a perdu six de ses sept derniers matches. Sauf bouleversement à Llanelli, il est presque certain qu’ils reviendront à Twickenham dans deux semaines pour affronter la France en finale de la Coupe des Nations d’automne. En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 19, id: 345442, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});