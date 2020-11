La déclaration d’un député sur les stéréotypes régionaux a touché un nerf

Lorsque le député du Lancashire, Jake Berry, s’est présenté cette semaine pour lancer un appel passionné pour le soutien du gouvernement aux clubs de football locaux, il aurait pu s’attendre à des applaudissements de ses compatriotes du Nord. Au lieu de cela, il a reçu un barrage de brickbats La raison en était que, dans son désir de défendre l’importance sociale et culturelle d’Accrington Stanley et de Blackburn Rovers, le politicien conservateur et ancien ministre du Northern Powerhouse n’a pas pu résister à l’envie de puiser dans le bien-être britannique. Dans le cadre d’un débat sur le coup disproportionné infligé à l’économie du Nord par Covid-19, M. Berry, député de Rossendale et Darwen, a suggéré que les habitants du Nord tiennent des clubs tels que Barrow AFC ou Carlisle United en la même estime que ceux qui habitent le sud de l’Angleterre attachent à certaines institutions, apparemment plus raffinées. Apparemment déterminé à ajouter une nouvelle strate à la division nord-sud de la Grande-Bretagne, M. Berry a expliqué: «Pour de nombreuses personnes qui vivent à Londres et dans le sud d’Angleterre, des choses comme l’opéra et le ballet seront au cœur de leur culture. Mais pour beaucoup d’entre nous dans le nord, c’est notre club de football local: notre Glyndebourne ou Royal Ballet ou Royal Opera House ou Royal Shakespeare Company sera Blackburn Rovers, Accrington Stanley, Barrow, Carlisle ou Sunderland. »M. Berry a suggéré que le football est plus au cœur de la culture nordique que les Londoniens du sud (Photo: Nathan Stirk / Getty Images) Alors que les fans de Leyton Orient et de Wycombe Wanderers pourraient se gratter la tête à l’idée qu’ils sont en fait enfermés était peut-être sans surprise les champions pressés de la danse et de l’opéra du Nord qui ont pris le plus grand ombrage.Le Northern Ballet, basé à Leeds, a tweeté: «Nous sommes déçus qu’un député et ancien ministre du gouvernement continue de perpétuer les tropes que la culture dans le nord est de moins Nazir Afzal, ancien procureur en chef du Nord-Ouest, a ajouté: «Non Jake, ne faites pas de l’incapacité du gouvernement à financer / sauver le football local une bataille entre en Nord & Sud, ni entre théâtres et sports. »Le territoire vexé des préjugés géographiques est un dense fourré de clichés à l’intérieur duquel cohabite un écosystème de moqueries paresseuses, de coutumes ancestrales, d’insultes laides, de truismes bien intentionnés et, comme M. Berry a découvert à ses dépens, une profonde capacité à provoquer l’indignation et la douleur, de l’affabilité à cœur ouvert que l’on trouve n’importe où au nord de Watford Gap (à côté d’un goût pour les casquettes plates et les whippets) aux normes de comportement des habitants de l’Essex , Les Britanniques ont une grande arsenal de plaisanteries et d’insultes pour se définir en fonction uniquement de l’endroit où ils vivent. À la suite des commentaires de Jake Berry dans les #PMQ d’aujourd’hui, nous sommes déçus qu’un député et ancien ministre du gouvernement continue de perpétuer les tropes selon lesquels la culture du nord a moins de valeur que celle de Londres.— Northern Ballet (@northernballet) 11 novembre 2020 dans une large mesure, ce désir de se catégoriser les uns les autres est la nature humaine. «Les stéréotypes sont un élément essentiel de la façon dont nous traitons le monde», déclare le psychologue Dr Gary Wood, expert en différenciation et auteur de The Psychology of Well Being. «Nous ne pouvons pas traiter toutes les informations qui nous parviennent, nous aimons donc les catégoriser. C’est un raccourci cognitif. Les problèmes ont tendance à survenir lorsque ces stéréotypes cessent d’être descriptifs et commencent à être normatifs. Dans le désir de faire appel aux masses, vous finissez par être offensant. »Les Britanniques sont loin d’être les seuls à se moquer des compatriotes sur la base de la région. Les Français peignent les habitants de la Bretagne comme des alcooliques têtus, et ceux qui vivent en Normandie comme des barricadeurs obsédés par la pomme – «une réponse de normand» ou «une réponse normande» est utilisée pour décrire une réponse indécise. bord toxique. Les résidents de la région centrale du Henan sont largement considérés par les autres Chinois comme des gens qui ne font pas de bien et souffrent donc d’une discrimination généralisée. Lorsqu’un enseignant de maternelle du Henan a été découvert l’année dernière pour avoir mélangé de la nourriture pour enfants avec un produit chimique provoquant des vomissements, les commentaires des médias sociaux se sont concentrés sur leurs origines géographiques. Un contributeur a écrit: «En dehors de méchants, je ne peux pas penser à un autre mot pour décrire les gens du Henan.» Bien entendu, tous ces stéréotypes ne doivent pas nécessairement être des expressions de préjugés. Ceux basés sur la nourriture ou la coutume – la présence de sauce sur des chips à Manchester, par exemple, ou la curieuse habitude des hommes d’Ottery St Mary dans le Devon de transporter des barils de goudron brûlant dans leur village le soir du feu de joie – sont des exemples du genre de différences plus susceptibles de démarrer des conversations que des combats. En savoir plus Les stéréotypes que les Américains ont sur la Grande-Bretagne sont en fait complètement faux. Mais il y a un côté plus sombre à la différenciation régionale. Une étude de l’Université Queen Mary de Londres publiée l’année dernière a révélé que les personnes aux accents régionaux «ouvriers» sont victimes de discrimination de la part d’employeurs potentiels parce qu’elles sont moins intelligentes. Parmi les accents jugés moins désirables figuraient Brummie, Liverpudlian et Cockney – aux côtés de préjugés raciaux plus flagrants contre ceux jugés avoir des accents afro-caribéens ou indiens. Ce qui est peut-être le plus troublant, c’est que ces attitudes auraient peu changé au cours des 50 dernières années. Ce sont des préjugés aux conséquences tangibles. Une enquête réalisée en 2006 par le Chartered Institute of Personnel and Development a révélé que 76% des employeurs ont reconnu ne pas tenir compte des candidats en raison de leur accent. Les avocats se demandent de plus en plus si l’accent devrait être officiellement qualifié de «caractéristique protégée», ce qui signifie qu’il ne peut pas être utilisé comme base pour empêcher les individus d’accéder à quoi que ce soit, des places universitaires aux promotions. Le problème que nous devons résoudre est de différencier les clichés qui sont si larges qu’ils sont dénués de sens et les outils de discrimination blessants – car ne vous y trompez pas, dit le Dr Wood, «si vous attendez la mort du stéréotype, vous allez attendre longtemps ».

