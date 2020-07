« La décision n’est prise qu’après les conseils du sage »

Le père de l’attaquant d’Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang a salué la performance de son fils lors de la dernière saison de Premier League. Mais si les Gabonais continueraient à prendre d’assaut pour les Gunners, cela dépend aussi d’une personne très spécifique, a souligné Pierre-François Aubameyang – à savoir lui-même.

L’attaquant de 31 ans a inscrit 22 buts en Premier League comme lors de la saison 2018/19 et n’a perdu le meilleur buteur que contre la star d’Everton Jamie Vardy (23 buts). « Mon fils, qui ne serait pas fier d’un fils comme toi? Bravo, bravo, bravo », a écrit Aubameyang Senior dans un post Instagram. « Vous êtes vraiment un buteur. »

Néanmoins, comme les années précédentes, Arsenal avait raté la qualification pour la Ligue des champions. Alors que l’entraîneur Mikel Arteta souhaitait garder son attaquant et était récemment optimiste, le club et les joueurs doivent encore s’entendre sur une prolongation du contrat qui durera jusqu’en 2021.

La décision de savoir si Aubameyang veut prolonger avec les Gunners n’a apparemment pas encore été prise. « Nous devons prendre une bonne décision pour la suite de votre carrière », a écrit Pierre-François.

Il est évident que non seulement le salaire annuel et la durée du contrat sont déterminants, mais aussi l’avis du chef de famille. La presse ne sait pas «que nous sommes bantous et qu’il y a une hiérarchie», poursuit-elle. « La décision ne sera prise qu’après l’avis du sage, votre père. » C’est pourquoi Pierre-Emerick n’a pas à s’inquiéter: « Nous serons bientôt prêts. Dors bien, mon fils. »