La décision des vacanciers britanniques frustrés est «  ridicule  » mais la sympathie du public est rare

La sympathie du public pour les vacanciers touchés par la réintroduction de la quarantaine pour les voyageurs arrivant d’Espagne était rare dimanche, car beaucoup ont fait remarquer que faire un voyage à l’étranger pendant la pandémie Covid-19 était inévitablement risqué. semaines, et ceux qui sont déjà là-bas ont exprimé leur frustration face à 14 jours de quarantaine à leur retour au Royaume-Uni – mais ils ont été négligés par de nombreux membres du public qui ont méprisé leur «stupidité» pour «swanning off « à l’étranger pendant la crise du Covid-19. » Quelqu’un partage-t-il mon manque d’empathie pour les personnes qui sont allées en Espagne en vacances pendant une pandémie mondiale? » a demandé un utilisateur de Twitter. Le volume de messages faisant écho à ce sentiment indiquait qu’il n’était pas seul. La lettre d’information a coupé le bruit «Toute personne bloquée en Espagne ou confrontée à la quarantaine à son retour s’est infligée cela. Passer des vacances, payer des vacances / des vols n’est que de la folie étant donné l’incertitude sur le virus », a commenté un autre utilisateur. Un troisième a déclaré:« Je ne donnerai de sympathie à personne… pour avoir réservé des vacances à l’étranger pendant une pandémie mondiale. leurs voyages bien avant même d’avoir entendu parler de Covid-19 et ont connu des mois de conseils contradictoires et d’incertitude quant à savoir s’il serait sûr ou non de voyager. Parmi ceux qui souhaitent annuler, certains ont découvert qu’ils ne verront pas un centime de leur argent s’ils restaient à la maison.Alex Goodfellow (au centre) s’est envolé pour Tenerife avec 13 membres de la famille le 20 juillet. » Demande à mon patron pour plus de temps ce sera très gênant »Alex Goodfellow, 44 ans, vit à Swansea avec sa femme et ses deux enfants. Il s’est envolé pour Ténérife avec 13 membres de sa famille le 20 juillet et doit rentrer chez lui lundi soir. «Nous sommes 14 ici, huit adultes et six enfants, tous de la famille. Nous avons réservé nos vacances fin février, avant le verrouillage. Quand nous sommes partis, il n’y avait pas de quarantaine en place – j’espérais que le voyage serait annulé afin que nous puissions récupérer notre argent et rester au Royaume-Uni, mais cela ne s’est pas produit », a déclaré M. Goodfellow. la réintroduction de la quarantaine pour les voyageurs arrivant d’Espagne comme «ridicule», et a déclaré que trois membres de son parti sont des travailleurs clés qui ne pourront plus reprendre leur travail pendant une quinzaine de jours. M. Goodfellow travaille dans l’industrie des carrières et fait face à une discussion «gênante» avec son patron. «J’ai été en congé pendant huit semaines avec un plein salaire. Maintenant, je dois parler à mon patron et lui dire que je dois mettre en quarantaine. Cela va être très gênant », a-t-il dit.« Il est très compréhensif, mais certaines des personnes avec lesquelles je travaille n’ont pas été en congé et n’ont pas eu de jour de congé toute l’année. Maintenant, je dois rentrer à la maison et avoir encore deux semaines de congé – je serai probablement irrité. »Les habitants de Tenerife et le personnel de l’hôtel ont été« géniaux »et« s’occupent vraiment bien de nous », a déclaré M. Goodfellow. Annonce du FCO samedi soir, M. Goodfellow a déclaré: «C’est comme si quelqu’un m’avait mis une épingle et je me dégonflais. ~» Il a ajouté: «La façon dont la situation a été gérée a été choquante, et tout pourrait à nouveau changer dans un semaine. »Martin Roberts (au centre, arrière) et huit membres de la famille sont réservés pour voler à Fuerteventura le mardi matin« Si nous ne partons pas, nous perdrons tout notre argent »Un autre vacancier, Martin Roberts, 48 ​​ans, est réservé pour voler à Fuerteventura avec huit membres de la famille mardi matin. De même que le reste des îles Canaries, Fuerteventura est exemptée du conseil du FCO de se rendre en Espagne uniquement pour des raisons essentielles, mais les personnes qui reviennent au Royaume-Uni doivent toujours être mises en quarantaine pendant deux semaines. de mon frère est un couvreur donc il ne peut pas « , a déclaré M. Roberts, qui travaille pour un détaillant en ligne et vit à Colchester. » Mon père travaille pour le NHS transportant des échantillons de Covid à tester. On lui a dit qu’il pouvait prendre encore deux semaines de congé annuel, mais il n’est pas sûr d’y aller au cas où il en aurait besoin. Il semble qu’environ la moitié d’entre nous seront capables de travailler à domicile, donc nous pouvons partir « , a déclaré M. Roberts. » Nous avons réservé les vacances en janvier. Parce que le FCO dit qu’il est normal de voyager dans les îles, nous ne pouvons pas obtenir de remboursement si nous annulons – si nous ne partons pas, nous allons perdre tout notre argent. J’aurais aimé qu’ils aient inclus toute l’Espagne dans les conseils de ne pas voyager, ou bien autoriser les gens à revenir des îles sans mise en quarantaine », a-t-il poursuivi.« Nous comprenons tous à quel point Covid est sérieux et nous avons été très conformes à les règles au point de ne pas aller dans les pubs depuis leur ouverture afin que nous puissions être sûrs que nous sommes tous en sécurité pour partir en vacances. «L’un des grands soucis de mon père à l’idée d’y aller est de rester coincé. L’endroit où nous séjournons est littéralement à cinq minutes en voiture de l’aéroport. Habituellement, nous prenions un taxi, mais cette fois nous prenons une voiture, donc si les choses s’arrêtent, nous pouvons nous rendre immédiatement à leur aéroport. »@ Kt_grant

