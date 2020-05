La décision de Sebastian Vettel de quitter Ferrari déclenche un énorme manège

Sans un tour de piste cette saison de Formule 1, la carrière de plusieurs pilotes a déjà été impactée.

Certains se tournent vers de plus grandes choses, tandis que Sebastian Vettel, quadruple champion du monde, pourrait honorer le paddock pour une dernière fois.

Après que l’Allemand ait décidé de ne pas renouveler son contrat avec Ferrari la semaine dernière, la tenue italienne a rapidement signé Carlos Sainz de McLaren pour un contrat de deux ans.

L’Espagnol a été le meilleur pilote non classé parmi les trois premiers l’année dernière, obtenant un premier podium au Brésil et terminant sixième au classement des pilotes. Il a le meilleur équilibre entre talent, âge, exigences salariales et demande peu d’entretien.

Il sera fascinant de voir comment les 25 ans s’en sortent dans une voiture victorieuse, et contre un talent comme Charles Leclerc. Cela représente un brillant avenir pour le plus jeune alignement de la Scuderia.

Bien que la signature de l’homme de Madrid comme deuxième pilote de Ferrari ait été significative, l’annonce que Daniel Ricciardo entrerait dans le siège vacant de McLaren pour 2021 était tout aussi frappante.

L’Australien, sept fois vainqueur du Grand Prix, a connu une période difficile lors de sa première saison chez Renault, ne réussissant qu’une quatrième place et s’est retrouvé au neuvième rang au classement.

Un passage à McLaren pour la prochaine campagne, avec de nouvelles unités motrices Mercedes, pourrait l’aider à relancer sa bataille pour les podiums.

Ce que cela signifie pour Vettel est la grande question. Est-ce que la retraite fait signe à l’Allemand ou tient-il pour un dernier contrat? Un passage chez Renault, qui l’a propulsé à ses quatre titres mondiaux lors de ses journées Red Bull, pourrait être une option? Veut-il vraiment faire un pas en arrière cependant?

Le patron de l’équipe Renault, Cyril Abiteboul, avait précédemment déclaré qu’il n’exclurait pas une décision pour le joueur de 32 ans. Ses revendications salariales sont peut-être élevées, mais ce serait un coup d’État sérieux pour la partie française alors qu’elle continue de pousser vers l’avant de la grille.

Si Renault ne choisit pas les services de Vettel, cela laisse la porte ouverte à un autre ancien champion du monde à Fernando Alonso. L’Espagnol, 38 ans, a remporté ses deux titres mondiaux avec la tenue basée à Estone en 2005 et 2006, et prétend avoir des affaires inachevées dans le sport.

Il a quitté la F1 pour un virage au volant des hybrides de Toyota au Mans en 2018, et même une voiture Renault en amélioration sera sûrement plus attrayante que d’essayer de gagner l’Indy 500.

Tout dépend si Alonso a la morsure de s’engager pleinement dans une saison de 21 courses. S’il ne le fait pas, alors le siège est à perdre pour Vettel, à condition qu’il veuille rester dans le sport après 13 ans.

Ailleurs, Mercedes pourrait avoir un siège vacant à partir de la fin de la saison alors que Valtteri Bottas entame la dernière année de son accord.

Toto Wolff est également censé favoriser les jeunes et on pourrait supposer que s’il met quelqu’un à la place de Bottas, ce sera probablement George Russell, 22 ans, de Williams, qui est sur les livres de Mercedes depuis un certain temps.

Parmi les autres pilotes, les offres respectives d’Alexander Albon et Kimi Raikkonen chez Red Bull et Alfa Romeo sont en cours à la fin de 2020. Cependant, vous imaginez qu’Albon verra son contrat renouvelé, alors qu’il est 50-50 sur les plans futurs de Raikkonen dans F1. Il aura 41 ans en octobre.

Sans aucune indication quant au moment où la saison reprendra, les récents mouvements sur la grille sont la première partie de ce qui semble être un patchwork fascinant de changements au cours des prochains mois.

En savoir plus sur l’application Sport360