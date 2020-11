La date et l’heure de sortie du drame coréen de Netflix expliquées – .

in

Démarrage / Netflix

Start-Up est le dernier drame coréen à succès de Netflix, mais à quelle date et heure attendons-nous la sortie de l’épisode 10 dans le monde entier sur la plate-forme de streaming?

Entre Do Do Sol Sol La La Sol, Private Lives et maintenant Start-Up, il y a de fantastiques drames coréens à espérer chaque semaine sur Netflix.

La dernière série, Start-Up, est une histoire de jeunes entrepreneurs en compétition pour le succès et l’amour dans le monde acharné qu’est l’industrie technologique de la Corée du Sud.

Dans cet article, nous détaillons la date et l’heure de sortie de l’épisode 10 de démarrage pour un public international sur Netflix.

L’épisode de démarrage 10 devrait sortir sur Netflix le dimanche 15 novembre ou le lundi 16 novembre selon votre emplacement.

Start-Up épisode 10: Pacific Time

L’épisode de démarrage 10 devrait sortir sur Netflix à 7 heures du matin, heure du Pacifique, le dimanche 15 novembre.

Je tiens à applaudir Suzy pour à quel point elle est incroyable dans la start-up et pour avoir choisi un si beau drame intéressant et un personnage très charmant 🤩🤩🤩🤩 je ne pensais pas que la start-up détrônerait mon amour pour WYWS mais C’EST 🤭🤭 🤭 Je suis tellement amoureux de ce drame 🤗😁😁😁 pic.twitter.com/abd3k1C2vb – SZ🌹 (@ mind519776) 13 novembre 2020

Première de l’épisode 10: Central Time

L’épisode de démarrage 10 devrait être diffusé sur Netflix à 9 heures, heure centrale, le dimanche 15 novembre.

Start-Up épisode 10: Heure de l’Est

L’épisode de démarrage 10 devrait être diffusé sur Netflix à 10 heures, heure de l’Est, le dimanche 15 novembre.

Je veux vraiment regarder le démarrage, mon petit ami joohyuk mais je ne veux pas le démarrer avant qu’il ne soit terminé mais je suis aussi impatient – sona⁷ 🇦🇲 (@justSona) 12 novembre 2020

Start-Up épisode 10: British Time

L’épisode 10 de démarrage devrait sortir sur Netflix à 15 heures, heure britannique, le dimanche 15 novembre.

Première de l’épisode 10: Heure européenne

L’épisode de démarrage 10 devrait être diffusé sur Netflix à 16 heures, heure d’Europe centrale, le dimanche 15 novembre.

Première de l’épisode 10: Japan Time

L’épisode de démarrage 10 devrait être diffusé sur Netflix à 23 h 00, heure du Japon, le dimanche 15 novembre.

Start-Up Episode 10: Heure de l’Australie

L’épisode de démarrage 10 devrait être diffusé sur Netflix à 00h30, heure centrale d’Australie, le lundi 16 novembre.

REMARQUE: Les heures décrites sont basées sur l’heure de sortie des épisodes précédents et sont susceptibles de changer en fonction de la première sur les réseaux nationaux en Corée du Sud.

