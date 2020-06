La date de sortie du film de science-fiction de Tom Hanks est reportée à 2021

Universal Pictures a retardé la date de sortie du prochain drame de science-fiction Bios. Réalisé par Le Trône de Fer réalisateur Miguel Sapochnik («Hardhome»), Bios étoiles Tom Hanks, Caleb Landry Jones, Skeet Ulrich, et Samira Wiley dans une histoire post-apocalyptique sur un homme, son chien et un robot qui deviennent une unité familiale improbable.

Un communiqué de presse publié vendredi par Universal indique que le studio a repoussé la date de sortie de la photo d’Amblin Entertainment du 2 octobre 2020 au 16 avril 2021. La date de sortie de Bios était le seul annoncé par Universal cette semaine, mais l’un des nombreux annoncés vendredi, y compris une multitude d’annonces de Warner Bros. Dans une tournure intéressante, parmi les nombreux changements de date de sortie de Warner Bros, il y avait la confirmation que le studio déplaçait l’une de ses plus grandes fonctionnalités, Wonder Woman 1984, dans le créneau du 2 octobre précédemment détenu par Bios.

Nous avons également obtenu plus d’informations sur l’intrigue de Bios, qui ressemble à un mélange des tropes de cinéma du «dernier homme sur terre» et «d’un homme et de son chien» que nous voyons fréquemment. Dans Bios, Hanks incarne Finch, « un ingénieur en robotique et l’un des rares survivants d’un événement solaire cataclysmique qui a laissé le monde en friche ». Finch et son chien, Goodyear, survivent dans un bunker souterrain depuis cet événement cataclysmique. Après des années passées dans la clandestinité, Finch, maintenant en phase terminale, crée un robot qui (Landry Jones) surveillera Goodyear le chien pendant le temps où Finch ne peut plus (welp, je pleure déjà de façon incontrôlable). L’aperçu d’Universal culmine avec,

«Alors que le trio se lance dans un périlleux voyage dans un ouest américain désolé, Finch s’efforce de montrer sa création, qui se nomme Jeff, la joie et l’émerveillement de ce que signifie être vivant et de lui apprendre à devenir assez humain pour prendre soin de Bonne année. Et Goodyear lui-même doit apprendre à accepter et à faire confiance à son nouveau maître. »

Bios sera le deuxième long métrage réalisé par Sapochnik et écrit par le premier scénariste Craig Luck. Il est produit par Kevin Misher (Ennemis publics), Jack Rapke (Jeter Un moyen), Jacqueline Levine (Allié), et Ivor Powell. Les producteurs exécutifs sont Sapochnik, Luck, lauréat d’un Oscar Robert Zemeckis, Andy Berman, et Adam Merims.

Bios arrivera dans les salles le 16 avril 2021. Obtenez encore plus de mises à jour sur tous les nouveaux changements de date de sortie de Warner Bros. ici.