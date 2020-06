La date de sortie de Wonder Woman 1984 repoussée à octobre 2020 – / Film

Immédiatement après que Warner Bros. ait annoncé le retard de deux semaines de la Principe, le studio a repoussé la date de sortie d’un autre blockbuster très attendu. Wonder Woman 1984, qui avait déjà été déplacé de sa version initiale de juin 2020 à août en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), a été repoussé à nouveau à une date de sortie à l’automne.

Alors que le public débat nerveusement si voir Principe le mois prochain en vaut la peine, Wonder Woman 1984 échange sa première été très attendue pour une date de sortie d’automne cool. La suite de Patty Jenkins«Film de bande dessinée 2017 bien-aimé Wonder Woman a été repoussé de son 14 août à 2 octobre 2020.

«Wonder Woman 1984 arrive dans votre théâtre préféré cet automne. À voir le 2 octobre 2020 », a annoncé vendredi le Twitter officiel de Wonder Woman.

Wonder Woman 1984 arrive dans votre théâtre préféré cet automne. Voir le 2 octobre 2020.? # WW84 pic.twitter.com/OvW9AAa7gT – Wonder Woman (@WonderWomanFilm) 12 juin 2020

La nouvelle est arrivée immédiatement après que Warner Bros. Principe date de sortie de deux semaines, de la mi-juillet au 31 juillet. Les exploitants de salles de cinéma et l’industrie du cinéma en général envisagent juillet comme le mois où le box-office pourrait reprendre ses activités, avec deux autres films qui devraient ouvrir avant Principe – le thriller de Russell Crowe Dérangé le 1er juillet, et La galerie Broken Hearts le 10 juillet – et Principe considéré comme le grand champion des superproductions qui pourrait relancer les entreprises de théâtre en déclin. Disney’s Mulan devrait encore ouvrir le 24 juillet.

Wonder Woman 1984 a subi plusieurs retards depuis la fin de la production du film en 2018, avec une date de sortie initiale fixée à la fin de 2019 avant qu’elle ne soit fixée à juin 2020, puis repoussée au mois d’août en raison des fermetures de théâtre à l’échelle nationale en raison de la pandémie de coronavirus. Alors que le décor fastueux du film des années 80 et le ton léger indiquent que Wonder Woman 1984 est un ajustement parfait pour la saison estivale, il semble que le studio ait l’intention de conserver le film pour une sortie en 2020, peut-être en raison des thèmes politiques du film et de ses lieux à Washington, DC – d’où Warner Bros le faisant tomber à la place de la prochaine an.

Réalisé par Jenkins, qui co-écrit le film avec Geoff Johns, et David Callaham, Wonder Woman 1984 est la suite très attendue du Wonder Woman, qui est devenu un succès record au box-office et un succès critique. Wonder Woman 1984 étoiles Gal Gadot et Chris Pine, ainsi que les nouveaux venus de la série Kristen Wiig, Pedro Pascal comme les méchants du film.

Voici le synopsis de Wonder Woman 1984

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: The Cheetah. Comme annoncé précédemment, le film met également en vedette Kristen Wiig dans le rôle du Super-Vilain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également sous le nom de Steve Trevor.

