La date de sortie de The Mandalorian saison 2 sur Disney+ confirmée

Les fans de la série The Mandalorian découvriront bientôt la deuxième saison de la série à succès sur Disney+. Malgré la pandémie de Coronavirus et les difficultés qui en découlent, le producteur et réalisateur Jon Favreau et son équipe ont fait de tout leur possible pour que la saison 2 soit bientôt disponible.

The Mandalorian saison 2 confirmée pour octobre 2020

La date de sortie de la saison 2 de The Mandalorian est prévue le mois d’octobre 2020 sur la plateforme Disney +. Pendant le confinement, les prises de sons et les tournages n’étaient pas possibles avec les fermetures des studios. Une difficulté que Jon Favreau et son équipe ont pu finalement surmonter. Lors d’un panel virtuel organisé par Festival ATX télévision, le réalisateur d’affirmer : « Grâce à la technologie visionnaire de Lucasfilm et ILM, nous avons été en mesure de réaliser tous nos effets spéciaux, le montage et la postproduction à distance, à travers des systèmes mis en place pour nous par ces deux sociétés. »

Season 2 of #TheMandalorian coming Fall 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V — Jon Favreau (@Jon_Favreau) December 27, 2019

Des nouveaux acteurs débarquent dans la saison 2

Un casting a été fait pour donner un nouveau goût pour la 2ème saison. En plus de l’annonce officielle de la sortie de la saison 2 de The Mandalorian, une autre information s’est aussi révélée que des nouveaux personnages vont rejoindre cette aventure. Timothy Oiphant, Temuera Morrison, Michael Biehn et Katee Sackhoff seront présents dans des rôles plein de mystère. Jon Favreau a déclaré : « Ça a été très amusant et épanouissant de collaborer avec de nouveaux réalisateurs, d’avoir de nouveaux personnages et d’approfondir les personnages que nous avions déjà. »





La saison 2 de The Mandalorian promet de belles surprises

Si vous avez aimé la saison 1, c’est sûr que vous êtes impatients de revivre bébé Yoda, les effets virtuels, les parties mystérieuses, etc. Bébé Yoda et toute la bande seront bientôt réunis pour offrir une nouvelle épice et nouvelle ambiance pour les fans. D’ailleurs, le producteur a conclut : « J’espère que le public prendra autant de plaisir à voir [la saison 2] que nous avons eu à la faire. »