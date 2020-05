La date de sortie de The Kissing Booth 2 prévue pour juillet sur Netflix – / Film

The Kissing Booth 2 ouvre ses portes cet été. Netflix a fixé la date de sortie de la suite de son hit rom-com pour adolescents inexplicablement populaire The Kissing Booth, qui a frappé le service de streaming en 2018 au plus fort de son explosion de comédie romantique. The Kissing Booth 2 ramène Joey King, Jacob Elordi, et Joel Courtney pour des mésaventures plus romantiques et des chagrins.

The Kissing Booth 2 Date de sortie

Joey King a organisé un livestream jeudi annonçant la date de sortie estivale de The Kissing Booth 2. La suite teen rom-com fera ses débuts sur Netflix le 24 juillet 2020, The Kissing Booth star a révélé après une vidéo de 48 minutes.

En plus de King, The Kissing Booth 2 stars Joel Courtney, Jacob Elordi, Taylor Zakhar Perez, Maisie Richardson-Sellers, Meganne Young et Molly Ringwald. Vince Marcello revient à écrire et à diriger la suite après avoir tourné The Kissing Booth dans l’un des plus grands succès de Netflix.

Mais l’algorithme parle le plus fort, et Netflix a rapidement ramené le casting et l’équipe pour la suite, qui semble être leur nouvelle pratique, après le succès de la suite de À tous les garçons que j’ai aimés avant. Tandis que À tous les garçons mérite probablement une suite car il est basé sur une série de livres, je ne sais pas si j’aime toute cette tradition de suites de rom-com, qui, je le crains, diminuera la magie et la chimie qui rendent un rom-com si observable. Peu de gens veulent regarder le conflit s’inventer pour un couple pour lequel nous avons si profondément enraciné dans le premier film, juste pour les voir se remettre ensemble pour un effet moindre. Cela détruit l’illusion. Pas ça The Kissing Booth avait cette illusion pour commencer, car de nombreux critiques et fans ont condamné le film pour ses tropes sexistes et dépassés.

Voici le synopsis de The Kissing Booth 2:

Elle Evans (Joey King) vient de passer l’été le plus romantique de sa vie avec son petit-ami réformé, le méchant Noah Flynn (Jacob Elordi). Mais maintenant, Noah est parti pour Harvard et Elle retourne au lycée pour sa dernière année. Elle devra jongler avec une relation à longue distance, entrer dans son collège de rêve avec son meilleur ami Lee (Joel Courtney), et les complications provoquées par une amitié étroite avec un beau camarade de classe charismatique nommé Marco (Taylor Perez). Lorsque Noah se rapprochera d’une étudiante en apparence parfaite (Maisie Richardson-Sellers), Elle devra décider à quel point elle a confiance en lui et à qui son cœur appartient vraiment. Le réalisateur et scénariste Vince Marcello revient pour la suite de The Kissing Booth, basée sur des personnages du livre pour jeunes adultes de Beth Reekles 2012.

The Kissing Booth 2 premières sur Netflix sur 24 juillet 2020.

