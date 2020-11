La date de sortie de Reckoning fixée pour 2021 – / Film

Le calcul, Le dernier de La descente réalisateur Neil Marshall, a trouvé une maison: RLJ Entertainment et le service de streaming d’horreur Shudder ont acheté le film pour une sortie en 2021. Le film, qui suit une femme accusée à tort d’être une sorcière, a eu une route quelque peu cahoteuse. Le projet a été initialement mis en place chez MoviePass Films (vous vous en souvenez?), Puis les choses se sont enlisées encore plus lorsque la star et le co-scénariste Charlotte Kirk, qui sort également avec Marshall, a été impliqué dans deux scandales hollywoodiens.

RLJ Entertainment et Shudder ont ramassé Le calcul, un nouveau film du réalisateur Neil Marshall que le cinéaste a co-écrit avec Charlotte Kirk

et Edward Evers-Swindell. Kirk joue également dans le film, menant un casting qui comprend Joe Anderson, Steven Waddington, et Sean Pertwee. Voici le synopsis:

THE RECKONING suit Grace Haverstock (Kirk), une jeune veuve, hantée par le récent suicide de son mari Joseph (Anderson), qui est faussement accusé d’être une sorcière par son jaloux propriétaire, Squire Pendleton (Steven Waddington, The Imitation Game), après avoir rejeté ses avances non désirées. Grace doit endurer la persécution physique aux mains de la plus impitoyable chasseuse de sorcières d’Angleterre, la juge Moorcroft (Pertwee) et affronter ses propres démons intérieurs alors que le diable lui-même commence à se frayer un chemin dans son esprit.

En 2018, il a été annoncé que MoviePass Films sortirait Le calcul. Mais comme nous le savons tous, MoviePass n’existe plus, donc cela ne s’est pas produit. Depuis, Le calcul a attiré beaucoup d’attention – mais ce n’est pas exactement le type d’attention que les personnes impliquées dans le film espéraient probablement. Marshall et Kirk ont ​​été impliqués dans une série de scandales à Hollywood, et bien que nous ne connaissions pas tous les détails, voici comment Variety résume les choses:

Église [is] au centre de deux scandales sexuels à Hollywood, qui ont conduit à l’éviction du vice-président de NBCUniversal Ron Meyer et du PDG de Warner Bros., Kevin Tsujihara. Kirk a été accusé, avec ses finances, de chercher à extorquer des millions de dollars en échange de leur silence sur les allégations d’inconduite sexuelle de Kirk. Ils nient les allégations. Kirk est apparu le plus récemment dans le film d’horreur de Marshall, «The Reckoning», qu’elle a également co-écrit.

Les choses se sont tellement enflammées que Marshall s’est retiré d’une séance de questions-réponses pour le film qui devait suivre ses débuts lors du Festival international du film Fantasia de cette année. Malgré tout cela, je reste intéressé à voir Le calcul, car je suis un grand fan de Marshall La descente. Une date de sortie complète n’est pas encore disponible, mais il est prévu que le film soit publié en 2021 aux États-Unis via RLJ Entertainment, puis qu’il atteigne le service de streaming Shudder.

Articles sympas sur le Web: