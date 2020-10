La date de sortie de Path of Exile 3.13 est retardée en raison de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 a été reporté au 10 décembre. La date de sortie de Path of Exile 3.13 devait arriver le 11 décembre. Les développeurs de Grinding Gear Games sont convaincus que le studio aura terminé la nouvelle extension à temps pour prendre cette date d’origine, mais ils poussent 3.13 en janvier afin que vous puissiez lire le dernier CD Projekt à la place.

«Notre nouvelle méthodologie de développement nous donne la certitude que nous pourrons y parvenir [December 11] date avec une expansion de haute qualité », disent les développeurs dans l’annonce. «Hier, CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2077 sortira désormais le 10 décembre. Nous ne voulons pas mettre nos joueurs dans une position d’avoir à choisir entre ces deux jeux, nous avons donc décidé de nous écarter et de retarder la sortie de Path of Exile 3.13 jusqu’en janvier. »

Les développeurs «s’attendent toujours à terminer la version 3.13 d’ici début / mi-décembre. La portée de cette extension restera inchangée. Pendant le mois de retard avant la sortie, nous commencerons à travailler sur l’extension 3.14. » Le calendrier de développement interne du studio ne change pas en 2021, mais la cadence de sortie est susceptible de changer en raison de la poussée.

Nous aurons bientôt plus d’informations sur ce à quoi s’attendre de la version 3.13 et du calendrier des versions ultérieures. «En attendant, sortons tous nos plumes de rhoa albinos et prions Kuduku de ne plus tarder.

Nous visions auparavant une date de lancement le 11 décembre pour notre extension 3.13. Hier, CD Projekt Red a annoncé que Cyberpunk 2077 sortira désormais le 10 décembre. Nous avons décidé de reporter la sortie de Path of Exile 3.13 à janvier. Http://t.co/Jw7PXnd4Bf pic.twitter.com/sL3npV4eH6 – Path of Exile (@pathofexile) 28 octobre 2020

Path of Exile a déjà failli avoir une ligue cyberpunk, alors il est peut-être temps de ramener cette idée. Pour plus de jeux RPG à jouer en attendant à la fois Cyberpunk 2077 et le nouveau contenu Path of Exile, vous pouvez suivre ce lien.